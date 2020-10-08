"Киевстар" рассматривает возможность вынести некоторые направления в отдельные компании для повышения их автономии

Мобильный оператор "Киевстар" рассматривает возможность повысить автономию части сервисов путем выделения их в отдельные бизнес-единицы.

"Да, мы задумывались об анбандлинге "Киевстара" и он может быть очень многоуровневым. Есть уже более-менее понятное направление – это отделение инфраструктурного и сервисного бизнеса. Есть очень прогрессивное направление – отделение этих новых направлений бизнеса в отдельные юрлица, чтобы их "не душить", - заявил Александр Комаров президент "Киевстара" на конференции в Киеве в четверг.

Он отметил, что "Киевстар" как большая компания с множеством различных вертикалей бизнеса является сама по себе малоподвижной, и внутри нее сложно быстро внедрить что-то новое, тогда как в современном мире от скорости работы с новыми сервисами и направлениями иногда зависит очень многое.

"Вполне возможно, что мы будем отпочковывать от себя бизнесы, которые нам покажется, что будут лучше развиваться вне рамок юридического поля "Киевстара". Это вполне возможный сценарий", - подчеркнул президент компании.

Он также сообщил, что в планах "Киевстара" активно развивать сопутствующие сервисы и довести их долю как минимум до 5% от общего дохода компании к 2023 году. На данный момент доля сопутствующих сервисов, по словам Комарова, в доходе компании составляет "единицы процентов".