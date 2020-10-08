"Vodafone Украина" продлевает предложение "YouTube без перерывов" с нетарифицированным доступом к видеосервису

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" продлевает до 28 февраля предложение "YouTube без перерывов", в рамках которого клиенты оператора могут бесплатно в течение четырех месяцев пользоваться подпиской YouTube Premium.

Как отмечается в пресс-релизе компании в четверг, подписка активируется вместе с услугой Video PASS, которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряде других видеосервисов.

Предложение "YouTube без перерывов" действует для всех абонентов контрактной и предоплаченной формы обслуживания. Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube: телевизоры, браузеры, планшеты, смартфоны.

По истечению четырех месяцев с даты подключения пользователь получит уведомление о продлении подписки YouTube Premium и услуги Video PASS уже на платной основе. С пятого месяца подписка и услуга будут автоматически переведены в платный режим в соответствии с тарифами на данную услугу и подписку.

Как сообщалось, мобильный оператор "Vodafone Украина" и видеохостинг YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого представили предложение "YouTube без перерывов" с нетарифицированным доступом к видеосервису 1 июня 2020 года.