Телеком

17:22 08.10.2020

5G в Украине целесообразнее запускать в конце 2022г или в 2023г - "Киевстар"

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5G в Украине целесообразнее запускать в конце 2022г или в 2023г - "Киевстар"

Компания "Киевстар" считает целесообразным запускать пятое поколение мобильной связи (5G) не ранее конца 2022 года, сообщил президент "Киевстара" Александр Комаров на конференции в Киеве в четверг.

"В моем видении 2021 года 5G в коммерческой эксплуатации в Украине не появляется", - сказал он.

В то же время Комаров подчеркнул, что по оптимальному сроку запуска 5G-технологии "Киевстар" в своих расчетах опирается на два основных показателя: проникновение поддерживающих указанную технологию устройств, а также момент достижения предела утилизации емкости и скорости 4G-хотспотов.

"У чиновников я чаще всего слышу 2022 год. Я бы сказал, что это рановато... Если пытаться свести воедино мою точку зрения и точку зрения, которую я слышу со стороны парламента, – это конец 2022 года или 2023 год. Но до этого еще очень много всего должно быть сделано: освободить спектр, разобраться с держателями, которые сидят на этом спектре и очень успешно борются в судах с государственным регулятором", - подчеркнул он.

Теги: #киевстар #5g
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