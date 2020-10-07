Госспецсвязи создает Экспертный совет по информационной и кибербезопасности

Госспецсвязи совместно с командой Министерства цифровой трансформации, СНБО, СБУ и киберполицией создает Экспертный совет по информационной и кибербезопасности.

Как сообщила пресс-служба Госспецсвязи во вторник, об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в ходе Третьего ежегодного международного форума "Кибербезопасность – защитим бизнес, защитим государство", организованного Торгово-промышленной палатой Украины (ТПП).

По его словам, для системной защиты Украины от киберугроз важным условием является гармоничное развитие всех субъектов, работающих над обеспечением кибербезопасности. В то же время он акцентировал на том, что важно именно тесное сотрудничество с другими субъектами национальной системы кибербезопасности, а также соответствующими специалистами в коммерческом секторе, органах государственной власти, гражданского общества и академического сообщества.

Щиголь добавил, что поскольку Госспецсвязи является одним из основных субъектов национальной системы кибербезопасности и вместе с другими субъектами отвечает за развитие Национальной системы кибербезопасности, было принято решение создать Экспертный совет по информационной и кибербезопасности.

"Его работа будет направлена на решение таких задач: развитие организационной системы обеспечения кибербезопасности, модернизацию законодательной базы, усиление функциональной способности технологической инфраструктуры кибербезопасности и совершенствование системы подготовки кадров. Экспертный совет станет синергией усилий единомышленников, будет формировать новые идеи, проекты, решения в сфере обеспечения кибербезопасности, которые мы вместе будем воплощать на практике", - пояснил глава службы.

Как сообщалось, Торгово-промышленная палата Украины считает необходимым на государственном уровне установить обязательность проведения Месяца кибербезопасности в Украине.