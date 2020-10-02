Телеком

10:48 02.10.2020

OPPO планирует увеличить свою долю на украинском рынке смартфонов за счет новой серии Reno4

1 мин читать
OPPO планирует увеличить свою долю на украинском рынке смартфонов за счет новой серии Reno4

Украинское представительство OPPO (Китай) компания "OPPO AED Украина" начало продажи новой серии смартфонов Reno4 в Украине.

"Мы ожидаем, что продажи Reno4 серии превысят продажи Reno3 серии, которые составляли более 500 единиц среднемесячно", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "OPPO AED Украина" Генри Ван.

Он также отметил, что благодаря продажам новой серии Reno4, компания планирует увеличить свою потребительскую аудиторию , что позволит ей увеличить свою долю на украинском рынке Android-смартфонов.

Как сообщалось, "OPPO AED Украина" оценивает рост рынка смартфонов в Украине на 5% после карантина и ожидает продолжения роста проникновения смартфонов.

Теги: #генри_ван #oppo #смартфон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:39 30.09.2020
Уровень проникновения смартфонов в Украине достигнет 80% в ближайшие годы - гендиректор "OPPO AED Украина"

Уровень проникновения смартфонов в Украине достигнет 80% в ближайшие годы - гендиректор "OPPO AED Украина"

09:04 13.04.2020
Google и Apple создают технологию для отслеживания контактов с помощью смартфонов

Google и Apple создают технологию для отслеживания контактов с помощью смартфонов

18:52 03.03.2020
Коронавирус приводит к недельным задержкам с поставками ПК и смартфонов

Коронавирус приводит к недельным задержкам с поставками ПК и смартфонов

12:16 29.01.2020
ПриватБанк получил аттестат Госспецсвязи на цифровые ключи для пользования госуслугами со смартфонов

ПриватБанк получил аттестат Госспецсвязи на цифровые ключи для пользования госуслугами со смартфонов

19:04 23.10.2019
Huawei запускает продажи смартфона со складным экраном Mate X в Китае

Huawei запускает продажи смартфона со складным экраном Mate X в Китае

11:17 16.10.2019
Google представила новые смартфоны Pixel 4

Google представила новые смартфоны Pixel 4

13:36 05.09.2019
Samsung начинает продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold

Samsung начинает продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold

16:09 06.08.2019
Китайская ZTE начала продажи первых смартфонов с поддержкой 5G

Китайская ZTE начала продажи первых смартфонов с поддержкой 5G

11:14 25.07.2019
Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

17:50 08.05.2019
Google представила новую версию умного дисплея для дома

Google представила новую версию умного дисплея для дома

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ

Мобильные операторы в сентябре подключили к 4G 1,2 тыс. населенных пунктов

lifecell запустил выбор номера для eSIM

"Киевстар" отмечает позитивное влияние обновления отраслевого законодательства в сфере электронных коммуникаций на телеком-рынок Украины

"Киевстар" в октябре делает приложение Instagram безлимитным для всех абонентов

Кабмин утвердил предусматривающий внедрение стандартов ЕС план по повышению качества мобильной связи на 2021-2022гг

Рада приняла в целом законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

Nokia заменит Huawei на британском рынке сетей 5G

Uber интересуется покупкой сервиса такси Free Now, являющегося СП Daimler и BMW - СМИ

Хозсуд повторно отказал ФГИ в расторжении договора с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Черкасской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА