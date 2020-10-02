OPPO планирует увеличить свою долю на украинском рынке смартфонов за счет новой серии Reno4

Украинское представительство OPPO (Китай) компания "OPPO AED Украина" начало продажи новой серии смартфонов Reno4 в Украине.



"Мы ожидаем, что продажи Reno4 серии превысят продажи Reno3 серии, которые составляли более 500 единиц среднемесячно", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "OPPO AED Украина" Генри Ван.



Он также отметил, что благодаря продажам новой серии Reno4, компания планирует увеличить свою потребительскую аудиторию , что позволит ей увеличить свою долю на украинском рынке Android-смартфонов.



Как сообщалось, "OPPO AED Украина" оценивает рост рынка смартфонов в Украине на 5% после карантина и ожидает продолжения роста проникновения смартфонов.