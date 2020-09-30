Телеком

14:15 30.09.2020

Рада приняла в целом законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

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Рада приняла в целом законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

Верховная Рада приняла в целом законопроект "Об электронных коммуникациях" №3014, устанавливающий полномочия государства в управлении деятельностью в сфере электронных коммуникаций.

За соответствующий законопроект во втором чтении в среду проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроект, в частности, уточняет терминологию в сфере электронных коммуникаций, внедряет принцип минимально необходимого и предсказуемого регулирования отрасли, а также принципы прозрачности, отсутствия дискриминации и технологической нейтральности.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций; ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы, и установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

Документ предусматривает снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций и уменьшение количества проверок на их территории.

Законопроект также учитывает содействие эффективному инвестированию и инновациям в создание и расширение электронных коммуникационных сетей, в том числе при помощи учета рисков для инвесторов при наложении обязательств по доступу, а также акцентируя внимание на доступе к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты компаний на развертывание сетей.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести универсальную услугу в сфере электронных коммуникаций, которая призвана обеспечить доступность (включая ценовую) для населения услуг предоставления доступа к интернету и голосовой связи.

Так, универсальными услугами предлагается назначить: услуги широкополосного доступа к сети интернет и голосовые электронные коммуникации в фиксированном месте, предоставляемые независимо от технологий доступа.

Согласно тексту законопроекта, универсальные услуги должны представляться в объеме и на уровне, достаточном для поддержания доступа потребителей к: электронной почте, поисковым системам, основным электронным средствам обучения и образования; СМИ в интернете, системам электронной коммерции, интернет-банкингу, к услугам электронного правительства и электронным административным услугам, к соцсетям и мессенджерам, а также к сервисам голосового и видео-общения.

Кроме того, законопроект описывает особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Теги: #е_документ #закон #рада #е_услуги #коммуникации
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