Уровень проникновения смартфонов в Украине достигнет 80% в ближайшие годы - гендиректор "OPPO AED Украина"

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" генерального директора "OPPO AED Украина" Генри Вана

- OPPO досить новий бренд на ринку України. Чим вас зацікавив український ринок, чому вирішили розширюватися саме тут?

- На шляху нашої східноєвропейської експансії Україна була однією з перших країн. Першою чергою, нас приваблювали відкритість українських споживачів, особливо молоді, до інновацій, а також зацікавленість в різних технологіях. Українські користувачі дуже вимогливі до якості, цікавляться сучасними технологіями, хочуть бачити в своїх гаджетах певні функції. Для ОРРО це одночасно і виклик, і великі можливості, адже ми можемо запропонувати преміум-якість за справедливою ціною. Ми віримо, що OPPO отримає багато прихильників в Україні, що своєю чергою позитивно відіб'ється на ринковій частці ОРРО.

- На ринку України активна база сім-карток становить, за різними оцінками, від 48 до 53 млн, а проникнення смартфонів досить низьке, за різними показниками, від 40 до 80% в різних мережах операторів. Як ви оцінюєте кількість смартфонів в Україні, обсяги цього ринку і його прогресію в найближчі два-три роки?

- З тих даних, що у нас є від наших партнерів, ми оцінюємо ринок у 4 млн смартфонів. Ми доволі оптимістично дивимось на розвиток ринку і для цього є декілька причин та факторів. Однією з причин є розвиток 4G, адже в Україні доволі пізно почали розвиватися 4G-технології, до того ж у споживачів ще й досі дуже багато саме мобільних телефонів, а не смартфонів. І тому на ринку України є точки зростання. З проникненням 4G, більша кількість людей буде переходити на смартфони, це по-перше. По-друге, варто враховувати вплив епідемії, карантину. Зрозуміло, що він спричинив короткотривалий спад на ринку та вніс свої корективи, проте попит на смартфони через дистанційну роботу і навчання, онлайн-покупки збільшився і сам ринок після карантину теж збільшився на 5%. Отже, ми вважаємо, що український ринок має потенціал стати одним з найбільших в попиті на 5G-смартфони в найближчі кілька років після запуску 5G мереж, а рівень проникнення стабілізується на рівні вище 80%.

- Чи не було у вас проблем з поставками техніки (supply chain) у зв’язку з карантином?

- З точки зору саме поставок, тобто, supply chain, ні. Оскільки, ми глобальна компанія і поставки відбуваються глобально на всі країни світу. Крім того, у нас заводи в багатьох країнах світу, тому з цієї точки зору ми не постраждали. З точки зору продажів був короткотривалий спад, але ми доволі швидко його подолали — вже у травні ми вийшли на рівень продажів грудня минулого року.

- На заході України є великі заводи, що виробляють мобільну техніку, термінали, комплектуючі. Чи не плануєте ви працювати з українськими заводами?

- Наразі, враховуючи, що ми новачки та лише рік на ринку України, таких планів немає. Але з ростом обсягів продажів і більш тривалого перебування в Україні, такі плани, можливо, будемо розглядати.

- Як ви оцінюєте розрізну кількість ринку у відсотках? Який відсоток зараз є у мобільних телефонів, який — у смартфонів низької цінової категорії, а який — у середніх і топових?

- Стосовно розподілу мобільних телефонів і смартфонів, маємо інформацію від операторів, що цей ринок (відносно продажів) швидше за все, поділяється 20 на 80%. І знову ж таки ми розуміємо, що є великий простір для збільшення у зв’язку і факторами, які я згадав вище. Стосовно розподілу по сегментах, то, за нашими даними, середня ціна смартфону в Україні становить 5800 грн і ця вартість не змінювалась за останній рік. Це пов’язано з поточною загальною економічною ситуацією у країні. Я вважаю, що при соціальній стабільності та поступовому одужанні економіки середня ціна мобільних телефонів буде продовжувати зростати, а продукти преміального сегмента зможуть приносити споживачам кращий користувацький досвід. Зараз же ми розуміємо, що найбільший попит матиме бюджетний ціновий сегмент — тобто усі смартфони, які коштують нижче 6000 грн. На ринку України цей сегмент, напевно, становитиме від 60 до 80%. Іншою причиною, чому саме цей сегмент є таким популярним в Україні є те, що основною цільовою аудиторією смартфонів є молодь, а у молоді не завжди є кошти для придбання преміальних смартфонів. Але ми маємо що запропонувати і чим здивувати споживача в усіх цінових сегментах.

- Якщо казати саме про бренд OPPO, до якої цінової категорії найбільше схиляються українські споживачі?

- Моделі, які попадають в сегмент від 4 до 6 тисяч продаються найкраще. Щодо найбільш продаваної моделі смартфонів ОРРО — це ОРРО A52, який може похвалитися не тільки 4 камерами, пам'яттю 4G + 64G, екраном у 6,57 дюйма і надпотужним акумулятором на 5000 мАг, а й ціною, середньою по галузі, що цілком розумно і доступно.

З точки зору користувацького досвіду, я вважаю, що нашим найбільш популярним смартфоном в Україні є ОРРО Reno3 Pro, адже це єдиний смартфон з 12 ГБ оперативної пам'яті в межах 20 тис. грн.

- Який на вашу думку середній вік смартфону в Україні? Як ви оцінюєте?

- Якщо дивитись на глобальні тенденції, то це 22 місяці. Проте через те, що Україна ще тільки впроваджує 4G, середній вік смартфону може бути трішки довшим, тому ми будуємо прогнози на 24 місяці.

- Щодо ваших оцінок, яку саме долю ринку займає OPPO в Україні?

- Зараз доволі важко визначити нашу долю на ринку, оскільки, по-перше, ми недавно зайшли на ринок, а по-друге, ця цифра доволі динамічна, до того ж на неї вплинув карантин. Тому назвати якусь абсолютну цифру буде важко. Але те, що ми можемо сказати точно, це те що, наш бренд за рік роботи вже увійшов у Топ-5 смартфонів на базі Android на ринку України.

- Чи плануєте ви розвивати продуктову лінійку? Може щось, крім смартфонів, що буде представлено на українському ринку? Якщо так, то у який часовий проміжок?

- ОРРО мають в продуктовому портфелі не тільки смартфони, але і високотехнологічні IоT-продукти: бездротові навушники, годинники, браслети, роутери тощо. Що стосується смартфонів, на цей момент в ОPPO є три серії смартфонів: серія Find, найбільш високотехнологічна серія, флагманська серія Reno, яка максимально відображає бренд і транслює основні функції для споживачів, і серія A, яка створена для молоді, відповідає мінливій моді, трендам і тенденціям. Поточна лінійка, що представлена в Україні, відповідає глобальним виходам нових моделей. Незабаром ми презентуємо в Україні новітню Reno4 серію надсучасних, ультратонких флагманських мобільних телефонів з 3D вигнутим дисплеєм та 65 ВТ SuperVOOC 2.0 зарядним пристроєм.

- Китай є досить розвиненим ринком мобільних пристроїв для дітей, які допомагають їх батькам знати, що з дитиною усе гаразд в школі, по дорозі додому. Чи не плануєте ви заходити на такий сегмент в Україні?

- Дійсно, такі гаджети користуються великою популярністю в Китаї і не тільки, але це не обов’язково повинен бути якийсь окремий пристрій. Такі функції не важко реалізувати, або інтегрувати в IoT-продукти, але це потрібно робити поступово. Наразі, в Україні з IoT продуктів ОРРО представлені лише TWS навушники, але наступного року ми плануємо ввезти нові ОРРО Watch і вже в цих гаджетах можна реалізувати ці функції.

- Розкажіть, якщо можна, більше про ІоТ, адже зараз це актуальна тема для України, багато компаній про неї говорять. Які пристрої цієї категорії, на вашу думку, можуть найбільше зацікавити ваших клієнтів в Україні?

- В першу чергу це ті продукти, що вже є на ринку і на які попит найбільш поширений. Це TWS навушники, яких у нас, наприклад, є три моделі: OPPO W31, OPPO W11 та OPPO W51. Вже наступного року ми плануємо представити смарт-годинники, смарт-браслети, і поступово перейти до продажу смарт-телевізорів і, можливо, роутерів. Ми плануємо представити по декілька версій цих гаджетів, щоб задовольнити користувачів в кожній ціновій категорії.

- Більшість вендорів, які заходять в Україну, з часом відкривають фірмові магазини. Чи плануєте ви подібні відкриття чи поки що плануєте залишатися в роздрібних мережах?

- Вважаю, що одне іншому не заважає. На ринок України ми зайшли з партнерами в ритейлі. Ми пишаємося нашою співпрацею і вдячні нашим партнерам за підтримку і рішучість. У всіх мереж дуже грамотні бізнес-моделі, місії та професійні команди.

Але ми не стоїмо на місці і наш перший ОPPO shop-in-shop вирішили відкрити в найбільшій в Україні мережі магазинів Eldorado. Новий формат співпраці дозволив ближче познайомити з продукцією ще більшу кількість клієнтів. Наш shop-in-shop площею 37 квадратних метрів став магазином з найширшим асортиментом гаджетів і першим знайомить користувачів з новинками смартфонів і фірмових аксесуарів. Наступний бренд-шоп ми плануємо відкрити на території одного з супермаркетів електроніки "Фокстрот", також у Києві.

Як бачите, ми намагаємося знайти золоту середину і дотримуватися її. Ми не будемо обмежуватися ні тільки власними магазинами, ні виключно ритейлом. Ці два канали повинні існувати паралельно. Як для зручності клієнтів, так і для досягнення поставлених цілей

- Чи оцінювали, який канал продажів найбільше приносить користі: онлайн чи офлайн?

- Враховуючи те, що український ринок є доволі традиційним, основний канал продажів для нас – офлайн. Але знову ж таки, карантин та епідемія мали свій вплив — ми дійсно спостерігали збільшення онлайн-продажів на період карантину.

- Чи не плануєте ви співпрацювати з телеком-операторами? Бо наразі дехто про це говорить.

- Український ринок з точки зору операторів зв’язку є доволі особливим. Тому ми, звісно, співпрацюємо з операторами (lifecell, Vodafone, "Київстар"), але більше саме з їх роздрібними мережами. Але якщо казати про співпрацю в межах виготовлення для операторів брендованих смартфонів, то ми не маємо таких планів.

- Чи є в планах компанії відкриття сервісних центрів в Україні?

- Ми дуже активно працюємо над системою сервісного обслуговування. Кожен квартал у нас з'являються нововведення, спрямовані на поліпшення якості обслуговування, або ж приємні акції. Наприклад, ми, як соціально відповідальна компанія, яка добре розуміла і підтримувала важливість заходів, запроваджених в країні під час карантину, ввели door to door сервіс. Його ідея полягає в тому, що для отримання гарантійного чи негарантійного обслуговування гаджетів бренду більше не потрібно звертатися в сервісний центр і наражати себе на небезпеку. Можна відправити кур’єром. Безкоштовно та безпечно.

Всі операції з сервісного обслуговування наших клієнтів ми здійснюємо в партнерстві з компаніями General Services і F1 Service. З поступовим зростанням ринку в майбутньому OPPO створить власний центр післяпродажного обслуговування, який повноцінно обслуговуватиме українських користувачів та захищатиме їх права як споживачів.

- Ви вже казали, що увійшли у Топ-5 Android-сегмента в Україні, а як щодо планів на найближчі два-три роки? Яку позицію, за який час і яким чином плануєте отримати?

- Насправді, ми не ставимо собі мети щодо якогось конкретного місця в рейтингу. Для нас є важливим саме сервіс і користувацький досвід для наших споживачів і надання їм якісних продуктів. І саме через такий спосіб плануємо природно збільшувати об’єми і позицію на ринку. На нашу думку, це хороший результат, що за рік ми змогли потрапити в п’ятірку. Якщо казати глобально, стосовно планів на найближчі три роки, то ОPPO інвестують 50 млрд юанів (близько $7 млрд) в R&D для розробки технологій апаратного, програмного забезпечення, а також 5G, AI, AR, big data та інших суміжних технологій.

- Які у вас плани роботи з регіонами? Бо у нас лише в цьому році почали активно розбудовувати інтернет у селах, і я знаю, що мало хто із вендорів поки що говорив про це.

- Звичайно у нас є така стратегія розвитку, і саме зараз для нас регіональний розвиток особливо пріоритетний. Ми почали співпрацювати з F5 та KTC, які покривають доволі багато районних центрів та СМТ.

- Чим, на вашу думку, український ринок відрізняється від китайського? І з якими проблемами зіткнулася компанія, коли виходила на ринок України?

- З точки зору різниці ринків не можна сказати, що є щось конкретне, що їх дуже сильно відрізняє. Єдиною значною відмінністю є те, що в Китаї вже 5G, а Україна ще розбудовує 4G-мережу. Стосовно складнощів, то тут більше наш персональний випадок. Ми зіткнулися з обережністю великих роздрібних мереж при роботі з маловідомими для України брендами. Таку обережність можна зрозуміти, оскільки часом нашого виходу на ринок було обрано кінець жовтня – місяць перед початком високого сезону. Але перед виходом на ринок ми робили тестові продажі на одній моделі А5S (яка досі успішно продається) та маркетингові дослідження, тому проблем не виникло. Хотіли б зауважити, що ми дуже цінуємо наших партнерів, які ризикнули, і не прогадали, та завжди пропонуємо максимально вигідні умови співпраці.