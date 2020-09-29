Телеком

15:18 29.09.2020

Uber интересуется покупкой сервиса такси Free Now, являющегося СП Daimler и BMW - СМИ

2 мин читать
Uber интересуется покупкой сервиса такси Free Now, являющегося СП Daimler и BMW - СМИ

Uber Technologies Inc. рассматривает возможность покупки сервиса такси Free Now, являющегося СП Daimler AG и BMW AG, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Такая сделка помогла бы Uber усилить свои позиции в странах Европы и Латинской Америки.

Uber выразила заинтересованность в приобретении Free Now после того, как СП столкнулось с трудностями при привлечении новых инвесторов в условиях пандемии коронавируса, отмечают источники. С учетом неопределенности перспектив рынка, компаниям, вероятно, будет сложно договориться о цене актива.

"Если внешние инвесторы не хотят давать капитал для Free Now, почему это должны делать Daimler и BMW? Автопроизводители начинают осознавать, что они потеряли много времени и денег, пытаясь создать конкуренцию в сферах с неопределенными перспективами прибылей в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в обзоре аналитиков Bernstein.

Уверенности в том, что Uber купит Free Now, нет, отмечают источники. По их словам, могут появиться и другие потенциальные покупатели сервиса.

Daimler и BMW объединили операции в сфере электрической мобильности в прошлом году, создав компанию Your Now, в состав которой входят пять различных подразделений, включая Free Now и каршеринговую платформу Share Now.

Daimler оценивала свою долю в Your Now на конец июня 2020 года в 618 млн евро.

До пандемии коронавируса компании рассчитывали на увеличение выручки Free Now до 8 млрд евро к 2022 году с 2,5 млрд евро в 2019 году, отмечает один из источников Bloomberg.

Акции Daimler теряют в цене 1,2% на торгах во вторник, BMW - 0,9%.

Теги: #uber
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 06.08.2020
Uber покупает британского разработчика ПО для таксистов Autocab

Uber покупает британского разработчика ПО для таксистов Autocab

16:25 06.07.2020
Uber покупает сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд

Uber покупает сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд

15:41 22.06.2020
Uber предложил киевским перевозчикам отказаться от наличных расчетов в автобусах

Uber предложил киевским перевозчикам отказаться от наличных расчетов в автобусах

14:25 02.06.2020
Uber запустила услугу создания программ компенсации расходов по доставке сотрудников в офис для бизнеса

Uber запустила услугу создания программ компенсации расходов по доставке сотрудников в офис для бизнеса

14:12 04.05.2020
Uber Eats прекратит работу в Украине с 3 июня

Uber Eats прекратит работу в Украине с 3 июня

11:56 16.04.2020
Uber Eats запустил сервис доставки на киевском Виноградаре

Uber Eats запустил сервис доставки на киевском Виноградаре

13:40 14.04.2020
Сервис Uber Eats начинает работу в Днепре

Сервис Uber Eats начинает работу в Днепре

12:06 06.04.2020
Uber будет бесплатно перевозить шатлом всех работников предприятий критической инфраструктуры Киева во время карантина

Uber будет бесплатно перевозить шатлом всех работников предприятий критической инфраструктуры Киева во время карантина

16:11 25.03.2020
Uber Eats отменяет сервисный сбор для ресторанов, внедряет функцию безналичных чаевых

Uber Eats отменяет сервисный сбор для ресторанов, внедряет функцию безналичных чаевых

18:37 17.03.2020
Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ

Хозсуд повторно отказал ФГИ в расторжении договора с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Черкасской области

У власти впервые за 10 лет нет системного пиара на центральных и информационных каналах- исследование

"Vodafone Украина" добавил в Village Routes пять маршрутов по Киевской области

В Telegram произошёл сбой

GSMA предлагает Украине снизить налоги и сборы за мобильную связь ради развития интернетизации и роста экономики

Еврокомиссия впервые предложила законодательство ЕС о криптоактивах

"Облачные" провайдеры, обслуживающие большое количество критической инфраструктуры, также могут перейти к категории таких объектов - Госспецсвязи

Госспецсвязи будет сотрудничать с Cisco в вопросах кибербезопасности

"Vodafone Украина" запустил IoT-услугу "Умный учет водоснабжения"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА