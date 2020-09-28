"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Черкасской области

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" запустил сеть LTE (4G) в диапазоне 900 МГц в Черкасской области, обеспечив скоростным интернетом еще 128 населенных пунктов, где проживает почти 110 тыс. чел.

Согласно сообщению компании в понедельник, сеть 4G от "Vodafone Украина" в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1700 населенных пунктах и охватывает свыше 1 млн чел., проживающих в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой, Черкасской областях и в Ивано-Франковск.

До конца 2020 года оператор планирует запустить сеть LTE в диапазоне 900 МГц во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку.

Как сообщалось, согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года операторы должны обеспечить покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. чел. с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.