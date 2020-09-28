Телеком

12:20 28.09.2020

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Черкасской области

1 мин читать
"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Черкасской области

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" запустил сеть LTE (4G) в диапазоне 900 МГц в Черкасской области, обеспечив скоростным интернетом еще 128 населенных пунктов, где проживает почти 110 тыс. чел.

Согласно сообщению компании в понедельник, сеть 4G от "Vodafone Украина" в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1700 населенных пунктах и охватывает свыше 1 млн чел., проживающих в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой, Черкасской областях и в Ивано-Франковск.

До конца 2020 года оператор планирует запустить сеть LTE в диапазоне 900 МГц во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку.

Как сообщалось, согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года операторы должны обеспечить покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. чел. с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Теги: #4g #vodafone_украина #черкасская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 24.09.2020
"Vodafone Украина" запустил IoT-услугу "Умный учет водоснабжения"

"Vodafone Украина" запустил IoT-услугу "Умный учет водоснабжения"

16:47 23.09.2020
"Vodafone Украина" запустил 4G LTE 900 МГц в Ивано-Франковске

"Vodafone Украина" запустил 4G LTE 900 МГц в Ивано-Франковске

10:37 22.09.2020
"Киевстар" включил 4G на частоте 900 МГц в 75 населенных пунктах Киевской области

"Киевстар" включил 4G на частоте 900 МГц в 75 населенных пунктах Киевской области

20:09 20.09.2020
Второй день празднования Рош га-Шана в Умани прошел спокойно

Второй день празднования Рош га-Шана в Умани прошел спокойно

14:02 18.09.2020
"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Киевской области

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Киевской области

14:38 15.09.2020
Израильские благотворители передали 2,5 млн грн на оборудование ПЦР-лаборатории в Умани – глава Черкасской ОГА

Израильские благотворители передали 2,5 млн грн на оборудование ПЦР-лаборатории в Умани – глава Черкасской ОГА

13:31 15.09.2020
"Vodafone Украина" обеспечил 4G покрытием 80% украинцев

"Vodafone Украина" обеспечил 4G покрытием 80% украинцев

16:54 11.09.2020
"Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Одесской области

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Одесской области

13:27 11.09.2020
"Киевстар" расширяет 4G на о.Синевир, на склонах Говерлы и в других туристических местах

"Киевстар" расширяет 4G на о.Синевир, на склонах Говерлы и в других туристических местах

17:37 09.09.2020
Борьба с аграрным рейдерством в Черкасской области безрезультатна, профильный штаб следует перезапустить - глава ОГА

Борьба с аграрным рейдерством в Черкасской области безрезультатна, профильный штаб следует перезапустить - глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

У власти впервые за 10 лет нет системного пиара на центральных и информационных каналах- исследование

"Vodafone Украина" добавил в Village Routes пять маршрутов по Киевской области

В Telegram произошёл сбой

GSMA предлагает Украине снизить налоги и сборы за мобильную связь ради развития интернетизации и роста экономики

Еврокомиссия впервые предложила законодательство ЕС о криптоактивах

"Облачные" провайдеры, обслуживающие большое количество критической инфраструктуры, также могут перейти к категории таких объектов - Госспецсвязи

Госспецсвязи будет сотрудничать с Cisco в вопросах кибербезопасности

lifecell за обнародование данных о деятельности операторов и предоставлении ими услуг

"Vodafone Украина" за открытие операторских данных при четком определении параметров подлежащей обнародованию информации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА