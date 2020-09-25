"Vodafone Украина" добавил в Village Routes пять маршрутов по Киевской области

Мобильный оператор "Vodafone Украина" совместно с Киевской областной государственной администрацией создал и добавил на карту сельских туристических маршрутов Village Routes пять маршрутов по Киевской области.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, новые туристические направления добавлено в соответствии с развертыванием сети 4G (LTE 900 МГц), которая покрывает небольшие населенные пункты.

"Реагируя на ситуацию с туризмом в условиях эпидемии COVID-19, мы решили поставить во главу угла безопасность, малолюдный туризм, поддержку и развитие предпринимательской деятельности в сельской местности. Кроме того, именно сейчас в Украине идет очередная технологическая революция. Это революция цифрового равенства городов и сельских регионов - запуск 4G в селах. Поэтому мы смещаем фокус на привлечение путешественников к украинскому селу. Мы благодарны Киевской областной администрации за сотрудничество и приглашаем другие регионы приобщиться к наполнению и развитию проекта Find&Follow", - цитирует пресс-служба генерального директора "Vodafone Украина" Ольгу Устинову.

Отмечается, что, в частности, добавлены новые туристические маршруты в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском, Володарском, Макаровском, Богуславском районах и в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Среди достопримечательностей – Змиевы валы, страусиная ферма, винодельня и конный клуб, музеи украинского села, истории и известной писательницы и переводчицы Марко Вовчок. А впечатляющие пейзажи у Богуславского гранитного обнажения и с горы Тотоха оставят незабываемые воспоминания и много фото в смартфоне", - указано в сообщении.

При этом оператор отмечает, что особое внимание в маршрутах на Киевщине отведено путешествиям в Чернобыльскую зону отчуждения, ведь попасть в нее можно только получив пропуск через туроператора или Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Посещать зону можно только в сопровождении экскурсовода. На страницах маршрутов кроме описания локаций указанные правила посещения зоны отчуждения и необходимые контакты.

Все маршруты Village Routes рассчитаны на один-два дня. Каждый маршрут содержит детальное описание локаций, контактную информацию, геолокацию каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию, проживанию.

"Vodafone Украина" в 2015 году запустил собственный туристический проект Vodafone Smart Routes. Это пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены у культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом, составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.

В 2020 году "Vodafone Украина" изменил название туристического проекта на Find&Follow и запустил новое направление – Village Routes – для малолюдных путешествий сельской местностью. Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей.