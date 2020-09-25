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12:25 25.09.2020

GSMA предлагает Украине снизить налоги и сборы за мобильную связь ради развития интернетизации и роста экономики

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GSMA предлагает Украине снизить налоги и сборы за мобильную связь ради развития интернетизации и роста экономики

Международная ассоциация Groupe Special Mobile(GSMA) считает, что снижение налогов и сборов за мобильную связь позволит Украине существенно продвинуться на пути к экономическому восстановлению, подключению школ к интернету и вступлению в Европейский Союз.

Согласно опубликованным Ассоциацией GSMA исследованиям, Украина могла бы создать до 14,5 тыс. рабочих мест, увеличить инвестиции в бизнес на $462 млн и количество уникальных абонентов на 1,3 млн в случае, если правительство уменьшит налоги и сборы для отрасли мобильной связи.

В ходе презентации отчета "Налогообложение мобильной связи в Украине" в четверг вечером старший менеджер по экономическому анализу GSMA Николас Фишерс отметил, что сумма налоговых и других платежей для игроков украинского рынка мобильной связи составляет 35% от общих доходов рынка, что значительно превышает размер налоговой нагрузки в Европейском Союзе (21%).

"Имея такое высокое налоговое бремя и самый низкий в мире средний доход на пользователя, мобильному сектору Украины будет трудно достичь целей правительства в области мобильной связи по прозрачности, подключению школ к качественному интернету и охвату сельских территорий", - считают в ассоциации.

По мнению вице-президент GSMA по вопросам стратегического развития и регулирования Даниэля Патаки, Украина должна сделать мобильную отрасль более конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов для того, чтобы увеличить количество подключенных к интернету соцучреждений, в т.ч. школ, больниц и библиотек.

Кроме того, плата за пользование радиочастотным ресурсом в Украине, согласно исследованию GSMA, составляет 18% от общей налоговой нагрузки на операторов, что в шесть раз выше среднего показателя стран ЕС, где аналогичный показатель составляет 3% от общей суммы налоговых платежей.

Согласно исследованию, проведенному аудиторской компанией Ernst & Young, есть три сценария обеспечения отрасли мобильной связи в Украине предсказуемым налоговым режимом, что в свою очередь будет способствовать ее более активному росту.

Николас Фишерс также представил три сценария того, как налоговая и регуляторная реформа будут способствовать улучшению покрытия мобильной связью и росту экономики в Украине, разработанные в ходе исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young.

Первый сценарий предусматривает отмену индексации рентной платы за пользование радиочастотного ресурса (РЧР) и отмену платы за радиочастотный мониторинг (РЧМ), что будет способствовать инвестициям в мобильную инфраструктуру, обеспечит предсказуемость работы на рынке и увеличит его прозрачность.

Второй сценарий предусматривает снижение платы за пользование РЧР на 50% при развертывании сети 4G, что обеспечит поддержку инвестиций компаний, будет способствовать дальнейшему инвестированию в сети 5G и ускорит развертывание 4G, а также может снизить цены и повысить качество услуг мобильной связи.

Второй сценарий предусматривает внедрение налогового кредита по НДС на экспорт мобильных услуг, что призвано улучшить конкурентоспособность и поддержать инвестиции операторов за счет уменьшения стоимости мобильного трафика через Украину. Это также будет соответствовать принципу "фискальной нейтральности" и выполнению Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, в соответствии с которым она должна ввести Директиву о НДС, которая содержала бы возможность вычета входного НДС, понесенного за поставки экспорта телекоммуникационных услуг до 1 сентября 2022 года.

Ассоциация GSMA представляет интересы мобильных операторов во всем мире, объединяя более 750 операторов с более чем 400 компаниями более широкой "экосистемы" мобильной связи, включая производителей мобильных телефонов и устройств, компании, работающие в сфере создания программного обеспечения, поставщиков оборудования и интернет-компаний, а также представителей смежных секторов промышленности.

Теги: #связь #налоги #интернет #gsma
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