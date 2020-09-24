Телеком

20:39 24.09.2020

Еврокомиссия впервые предложила законодательство ЕС о криптоактивах

2 мин читать
Еврокомиссия впервые предложила законодательство ЕС о криптоактивах

Европейская комиссия в четверг впервые предложила законодательство ЕС о криптоактивах - цифровом выражении ценностей или прав, которые могут храниться и продаваться в электронном виде.

"У нас есть предложение по криптоактивам, направленное на то, чтобы позволить компаниям использовать возможности, предлагаемые этими активами, но так, чтобы снизить риски для инвесторов и сохранить финансовую стабильность", - сказал на пресс-конференции исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Регламент рынков криптоактивов" (MiCA) будет, по мнению ЕК, стимулировать инновации, сохраняя при этом финансовую стабильность и защищая инвесторов от рисков. Это даст юридическую ясность и определенность эмитентам и поставщикам криптоактивов.

Новые правила позволят операторам, уполномоченным в одном государстве-члене ЕС, предоставлять свои услуги на всей территории союза ("паспортизация").

Защитные меры включают требование к достаточности капитала, финансовое обеспечение безопасности активов, обязательную процедуру подачи жалобы, доступную инвесторам, и права инвестора в отношении эмитента. К эмитентам крупных обеспеченных активами криптоактивов (так называемых глобальных "стейблкоинов") будут предъявляться более строгие требования.

Еврокомиссия предлагает также пилотный режим для рыночных инфраструктур, которые хотят попытаться торговать и проводить транзакции с финансовыми инструментами в форме криптоактивов.

Пилотный режим представляет собой так называемый подход "песочницы", или контролируемой среды, который позволяет временно отступать от существующих правил. Он позволит компаниям протестировать на практике существующие правила и узнать больше о том, как они работают.

Теги: #криптоактивы #законодательство #ек
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:57 17.09.2020
АmCham призывает привлечь международных экспертов по управлению отходами к законотворческому процессу

АmCham призывает привлечь международных экспертов по управлению отходами к законотворческому процессу

11:00 17.09.2020
КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

22:29 16.09.2020
Кравчук в ТКГ заявил, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и правом Верховной Рады Украины

Кравчук в ТКГ заявил, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и правом Верховной Рады Украины

20:16 02.09.2020
Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального

Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального

15:18 26.08.2020
Недавние изменения в патентном законодательстве ускорят выход на рынок отечественных генериков – мнение

Недавние изменения в патентном законодательстве ускорят выход на рынок отечественных генериков – мнение

14:56 26.08.2020
Изменения патентного законодательства не позволят ощутить позитивные перемены на фармрынке и ускорить появление новых генериков – мнение

Изменения патентного законодательства не позволят ощутить позитивные перемены на фармрынке и ускорить появление новых генериков – мнение

19:01 11.08.2020
Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний

Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний

13:32 10.08.2020
Глава Еврокомиссии подвергла сомнению официальные результаты выборов в Беларуси

Глава Еврокомиссии подвергла сомнению официальные результаты выборов в Беларуси

18:16 09.08.2020
Еврокомиссия пообещала Ливану дополнительно 30 млн евро

Еврокомиссия пообещала Ливану дополнительно 30 млн евро

17:45 04.08.2020
ЕК начала углубленную проверку сделки по покупке Google производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

ЕК начала углубленную проверку сделки по покупке Google производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Облачные" провайдеры, обслуживающие большое количество критической инфраструктуры, также могут перейти к категории таких объектов - Госспецсвязи

Госспецсвязи будет сотрудничать с Cisco в вопросах кибербезопасности

"Vodafone Украина" запустил IoT-услугу "Умный учет водоснабжения"

lifecell за обнародование данных о деятельности операторов и предоставлении ими услуг

"Vodafone Украина" запустил 4G LTE 900 МГц в Ивано-Франковске

"Vodafone Украина" за открытие операторских данных при четком определении параметров подлежащей обнародованию информации

Playco инвестфонда Хомутынника стала "единорогом"

"Киевстар" включил 4G на частоте 900 МГц в 75 населенных пунктах Киевской области

США ограничат доступ к приложениям TikTok и WeChat 20 сентября - Минторг

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G 900 МГц в Киевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА