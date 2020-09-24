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13:13 24.09.2020

Госспецсвязи будет сотрудничать с Cisco в вопросах кибербезопасности

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Госспецсвязи будет сотрудничать с Cisco в вопросах кибербезопасности

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) подписала меморандум о взаимопонимании с корпорацией Cisco, сообщила пресс-служба Госспецсвязи в четверг.

Согласно релизу, от госслужбы документ подписал ее глава Юрий Щиголь, от Cisco – руководитель бизнеса корпорации в Украине Сергей Мартинчук. Во время подписания присутствовали также заместитель главы Госспецсвязи Дмитрий Маковский и территориальный менеджер Cisco в Украине и Молдове Дмитрий Красильников.

"Это очень важная веха в истории двустороннего сотрудничества государства с таким мощным участником рынка как компания Cisco. Убежден, что наше дальнейшее сотрудничество будет движущей силой в изменении подходов в вопросах кибербезопасности и защиты информации. Подписанный сегодня меморандум станет важной поддержкой по всем направлениям деятельности Госспецсвязи", - отметил Щиголь.

Ранее Министерство энергетики сообщало, что Cisco – среди перечня компаний, которые изъявили желание присоединится к созданию Отраслевого центра кибербезопасности объектов критической инфраструктуры энергетической отрасли Украины.

"К совместной работе уже изъявили желание присоединиться международные компании - лидеры в сфере кибербезопасности и цифровых преобразований: Microsoft, Cisco, HPE, Dell, McAfee, Huawei, Fortinet, Trend Micro, Micro Focus, Palo Alto Networks", – подчеркнули в ведомстве.

Теги: #cisco #госспецсвязи
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