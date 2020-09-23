"Vodafone Украина" запустил 4G LTE 900 МГц в Ивано-Франковске

Мобильный оператор "Vodafone Украина" впервые запустил сеть 4G LTE900 в областном центре – Ивано-Франковске, установив 16 базовых станций.

Как сообщает пресс-служба оператора в среду, это позволит улучшить качество покрытия в городе, особенно в помещениях.

По данным компании, сеть "Vodafone Украина" 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1,6 тыс. населенных пунктах, охватывает свыше 1 млн чел., которые проживают в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой и Киевской областях.

"Vodafone Украина" отмечает, что к концу 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. чел. с охватом 90% населения страны, а также до середины 2024 года - покрытие дорог международного и национального значения.