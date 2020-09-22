Телеком

10:37 22.09.2020

"Киевстар" включил 4G на частоте 900 МГц в 75 населенных пунктах Киевской области

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"Киевстар" включил 4G на частоте 900 МГц в 75 населенных пунктах Киевской области

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил территорию доступа к 4G связи на территории Киевской области в 75 населенных пунктах, установив дополнительные базовые станции на частотах 900 МГц.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, таким образом доступ к скоростному мобильному интернету получили еще 14 тыс. жителей небольших населенных пунктов Полесского, Макаровского, Иванковского и Белоцерковского районов Киевской области.

Для увеличения территории 4G-сети в Киевской области оператор включил дополнительно 12 базовых станций на частотах GSM-900 МГц.

"Киевстар" также продолжает увеличивать 4G-покрытие и за счет других диапазонов: 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 6 тыс. населенных пунктов.

За время развития в Украине технологии LTE "Киевстар" подключил к скоростному мобильному интернету 15 тыс. населенных пунктов.

Как сообщалось, согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года операторы должны обеспечить покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. чел. с охватом 90% населения Украины, а также обеспечить покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Теги: #4g #киевстар
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