Телеком

17:36 17.09.2020

Окружной админсуд Киева открыл дело по иску "Прямого" к Нацсовету по телерадиовещанию

1 мин читать
Окружной админсуд Киева открыл дело по иску "Прямого" к Нацсовету по телерадиовещанию

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску телеканала "Прямой" к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску телеканала "Прямой" об обжаловании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой выездной проверки", - говорится в сообщении на сайте ОАСК.

В частности, речь идет об обжаловании истцом решения Нацсовета от 9 апреля 2020 года №519, которое, по его мнению, было принято с нарушением законодательства.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в производстве Окружного админсуда Киева уже находится дело по иску "Прямого" об обжаловании решения Нацсовета от 9 января 2020 года о внеплановой проверке.

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания 9 января 2020 года назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" из-за высказывания ведущего, в котором якобы содержалось "посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского".

По мнению Нацсовета, речь идет не только о словах телеведущего Сергея Пояркова, но и о содержании всей передачи в целом, в которой не были установлены общепринятые этические рамки.

Теги: #телеканал #нацсовет_тв #суд #прямой
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:30 16.09.2020
Суд арестовал майора СБУ на 3 года за совершение смертельной ДТП

Суд арестовал майора СБУ на 3 года за совершение смертельной ДТП

17:31 15.09.2020
Суд не нашел оснований для взыскания с "ДТЭК "Западэнерго" свыше 400 млн грн "Укрэнерго" за передачу э/э при экспорте

Суд не нашел оснований для взыскания с "ДТЭК "Западэнерго" свыше 400 млн грн "Укрэнерго" за передачу э/э при экспорте

14:13 15.09.2020
Нардеп Гончаренко призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

Нардеп Гончаренко призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

14:06 15.09.2020
Нардеп Гончаренко призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

Нардеп Гончаренко призвал Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

10:33 15.09.2020
КС продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о ФГВФЛ в открытом режиме

КС продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о ФГВФЛ в открытом режиме

18:06 14.09.2020
Черновицкий горсовет требует через суд отменить установление в городе "красной" карантинной зоны

Черновицкий горсовет требует через суд отменить установление в городе "красной" карантинной зоны

19:01 11.09.2020
Apple удалит приложение НТВ из Appstore на территории Украины по требованию СБУ

Apple удалит приложение НТВ из Appstore на территории Украины по требованию СБУ

19:48 09.09.2020
Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с "вагнеровцами"- Арьев

Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с "вагнеровцами"- Арьев

13:12 09.09.2020
Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка

Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка

05:45 09.09.2020
Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о непередаче в аренду земучастка стоимостью 3,5 млн грн частному предприятию

Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о непередаче в аренду земучастка стоимостью 3,5 млн грн частному предприятию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ

Vodafone Big Data Lab запустила пилотный курс подготовки специалистов по Big Data аналитике

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

АМКУ исследует вопрос соблюдения законодательства мобильными операторами

"Vodafone Украина" обеспечил 4G покрытием 80% украинцев

МГУ считает конкурс АРМА на управление УМХ непрозрачным, обратится в суд

"1+1 media" ожидает проведения оценки активов УМХ с привлечением независимых экспертов и одобрения АМКУ

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Одесской области

"Киевстар" расширяет 4G на о.Синевир, на склонах Говерлы и в других туристических местах

Менеджмент УМХ просит Коломойского забыть о медиахолдинге – открытое письмо

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА