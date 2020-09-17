Окружной админсуд Киева открыл дело по иску "Прямого" к Нацсовету по телерадиовещанию

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску телеканала "Прямой" к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску телеканала "Прямой" об обжаловании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой выездной проверки", - говорится в сообщении на сайте ОАСК.

В частности, речь идет об обжаловании истцом решения Нацсовета от 9 апреля 2020 года №519, которое, по его мнению, было принято с нарушением законодательства.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в производстве Окружного админсуда Киева уже находится дело по иску "Прямого" об обжаловании решения Нацсовета от 9 января 2020 года о внеплановой проверке.

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания 9 января 2020 года назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" из-за высказывания ведущего, в котором якобы содержалось "посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского".

По мнению Нацсовета, речь идет не только о словах телеведущего Сергея Пояркова, но и о содержании всей передачи в целом, в которой не были установлены общепринятые этические рамки.