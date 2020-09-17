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16:56 17.09.2020

Vodafone Big Data Lab запустила пилотный курс подготовки специалистов по Big Data аналитике

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Vodafone Big Data Lab запустила пилотный курс подготовки специалистов по Big Data аналитике

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" запустил пилотный курс первой в Украине комплексной школы подготовки специалистов по Big Data аналитике Vodafone Big Data Lab.
Как отмечается в сообщении оператора, первое занятие в школе Vodafone Big Data Lab прошло онлайн.

Процесс отбора кандидатов на обучение длился более двух месяцев, в течение которых было обработано 138 заявок, проверено 57 анкет, проведено 50 собеседований и отобрано 20 студентов.
В компании подчеркивают, что для поступления в школу отбирались кандидаты с высшим техническим образованием, сильной математической подготовкой и знанием программирования. А сама программа обучения составлена для работающих профессионалов и ее можно совмещать с работой.
Аудиторные онлайн-занятия будут проходить три раза в неделю в течение следующих шести месяцев.
Обучение в Big Data Lab состоит из трех блоков: анализ данных, инженерия программного обеспечения для Data Science и финальный проект на базе дата-сета обезличенных данных "Vodafone Украина".
"По окончании курса и успешного финального проекта, выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и т.п.", - отмечается в сообщении оператора.

Для того, чтобы избежать эпидемиологических рисков, лекции будут записываться и транслироваться в прямом эфире. Во время занятия слушатели смогут задавать вопросы преподавателю, так как это происходило бы при очном обучении.
Также предусмотрена возможность консультироваться с преподавателями с помощью LMS системы и мессенджеров во внелекционное время.

Теги: #школа #кадры #vodafone
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