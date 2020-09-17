Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Местные власти и коммунальные предприятия препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии, сообщается в Телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины в четверг.

По данным министерства, радиофобия все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине, в том числе и для стандарта 4G-связи

"За последнее время есть информация о нескольких примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Один из них - город Бровары под Киевом, где управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы", - привели пример в Минцифры.

Установке базовой станции для городской клинической больницы препятствует руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Также препятствует развитию связи на своей территории Центральная районная больница Киево-Святошинского района.

"Такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения", - подчеркнули в Минцифры.

Министерство также отмечает ряд случаев радиофобии в Мариуполе - там установлению базовых станций препятствует городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и КП "Мариупольтеплосеть".

"Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке", - заверили в Минцифры.