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11:27 16.09.2020

АМКУ исследует вопрос соблюдения законодательства мобильными операторами

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АМКУ исследует вопрос соблюдения законодательства мобильными операторами

 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование по вопросам соблюдения украинского законодательства мобильными операторами, сообщила глава комитета Ольга Пищанская.

"Мы в августе начали исследование по соблюдению нашего законодательства мобильными операторами. Сейчас оно продолжается", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Пищанская сообщила, что в последнее время в АМКУ поступает большое количество обращений граждан относительно необоснованного повышения тарифов.

Среди проблемных вопросов рынка мобильной связи глава АМКУ также назвала стоимость отдельных составляющих тарифных планов, обязательность включения в них услуг мобильного интернета, а также порядок предоставления контент-услуг.

Теги: #мобильные_операторы #амку
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