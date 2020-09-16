АМКУ исследует вопрос соблюдения законодательства мобильными операторами

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование по вопросам соблюдения украинского законодательства мобильными операторами, сообщила глава комитета Ольга Пищанская.

"Мы в августе начали исследование по соблюдению нашего законодательства мобильными операторами. Сейчас оно продолжается", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Пищанская сообщила, что в последнее время в АМКУ поступает большое количество обращений граждан относительно необоснованного повышения тарифов.

Среди проблемных вопросов рынка мобильной связи глава АМКУ также назвала стоимость отдельных составляющих тарифных планов, обязательность включения в них услуг мобильного интернета, а также порядок предоставления контент-услуг.