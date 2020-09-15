"Vodafone Украина" обеспечил 4G покрытием 80% украинцев

Мобильный оператор "Vodafone Украина" в августе 2020 года расширил свою 4G сеть в 18 областях Украины.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, в частности, за последний месяц оператор построил 4G покрытие в 660 населенных пунктах в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

К настоящему времени, по предоставленным данным, "Vodafone Украина" обеспечивает 4G покрытием 80% украинцев.