"1+1 media" ожидает проведения оценки активов УМХ с привлечением независимых экспертов и одобрения АМКУ

Медиагруппа "1+1 media", в состав которой входит ООО "1+1 Интернет", победившее в конкурсе Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ), ожидает проведения оценки активов УМХ с привлечением независимых экспертов.

Как отмечается в сообщении, распространенном "1+1 media" в понедельник, медиагруппа ожидает завершения ряда шагов, которые должны предшествовать подписанию договора между ООО "1+1 Интернет" и АРМА. В частности это проведение оценки активов УМХ и их финансового состояния с привлечением независимых экспертов и получение согласования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на заключение такого договора.

"Несмотря на давление, которое оказывалось на протяжении всего конкурса, АРМА приняло решение в интересах государства и активов УМХ, поскольку программа развития активов, предложенная ООО "1+1 Интернет", предусматривает наибольшие поступления в государственный бюджет и эффективные меры для развития активов УМХ", - заявляют в "1+1 media".

Как сообщалось, "1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ, предложив, по данным АРМА, наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.

В конкурсе принимали участие шесть компаний: "Издательство Украинский медиа дом", "Коммуникационный хаб "Экономика", "Объединенная Медиа Группа", ООО "Сегодня мультимедиа", ООО "1+1 Интернет" и "Издательский дом Масави".

В госреестре владельцем "1+1 Интернет" указано Grintwood Investments Limited, конечного бенефициара которого установить невозможно, однако, согласно структуре собственности телерадиокомпании "Студия 1+1", на ее сайте совладельцами Grintwood Investments Limited выступали Игорь Коломойский и Игорь Суркис.

Чистый финансовый результат ООО "1+1 Интернет" за 2018 год составил 14,196 млн грн. Поступления от реализации продукции, согласно банковским выпискам за период с 1 февраля 2020 года по 31 июля 2020 года, предоставленные АРМА ООО "1+1 Интернет", составляют около 259 млн грн.