"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

Тендерный комитет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) избрало ООО "1+1 Интернет" из группы "1+1 медиа" победителем конкурса по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ).

"Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно", – сообщила пресс-служба АРМА.

Согласно сообщению, предложения других участников были в несколько раз меньше.

Агентство указало наличие коллизий в нормах специального закона об АРМА, УПК Украины и положениях судебного решения, которым активы УМХ были переданы в управление агентства существенно усложнило однозначный выбор в пользу кого-либо из участников конкурса.

"В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет", – говорится в релизе. Кроме того, управляющему необходимо будет получить согласование Антимонопольного комитета Украины.

Согласно данным в пресс-релизе АРМА, "1+1 Интернет" ежемесячно ожидает поступления доходов от управления активом в размере 32,276 млн грн.

При этом ежемесячные расходы, которые, по мнению "1+1 Интернет", могут возникать в ходе управления активами и которые должны быть возмещены путем соответствующих отчислений из доходов, полученных от управления, могут составить 23,863 млн грн.

Кроме того, ожидаемый ежемесячный размер платы, который "1+1 Интернет" считает справедливым за осуществление управления активами, составит 5%, а ожидаемый ежемесячный размер доходов от управления, который "1+1 Интернет" планирует обеспечить для пересчета в госбюджет, – 7,992 млн.

Сумма поступлений в госбюджет за указанный месяц, которую компания готова платить за счет собственных денежных средств, в случае невозможности обеспечения ожидаемого размера доходов может составить 5 млн грн.

"Наиболее выгодное экономическое предложение предложено ООО "1+1 Интернет", поскольку за счет собственных денежных средств, в случае невозможности обеспечения ожидаемого размера доходов в госбюджет Украины в месяц, участник готов платить 5 млн грн, ожидаемый ежемесячный доход от управления прогнозирован на уровне 32,276 млн грн, а ожидаемый ежемесячный размер поступлений в госбюджет - 7,992 млн грн. Программой управления ООО "Сегодня мультимедиа" предусмотрен наиболее низкий уровень поступлений на уровне 1 грн гарантийного платежа в месяц и ожидается более 50 млн убытков от деятельности актива ежемесячно", - отметил член тендерного комитета Вахтанг Бочоришвили, которого цитирует пресс-служба.

В пресс-релизе также отмечается, что программа управления, предоставленная ООО "1+1 Интернет", имеет наиболее детальный и четкий алгоритм действий и мер для получения согласия владельца, в частности предусматриваются и средства судовой защиты прав управителя в случае отказа собственника от предоставления согласия.

В конкурсе принимали участие шесть компаний: "Издательство Украинский медиа дом", "Коммуникационный хаб "Экономика", "Объединенная Медиа Группа", ООО "Сегодня мультимедиа", ООО "1+1 Интернет" и "Издательский дом Масави".

В госреестре владельцем "1+1 Интернет" указано Grintwood Investments Limited, конечного бенефициара которого установить невозможно, однако, согласно структуре собственности телерадиокомпании "Студия 1+1", на ее сайте совладельцами Grintwood Investments Limited выступали Игорь Коломойский и Игорь Суркис.

Чистый финансовый результат ООО "1+1 Интернет" за 2018 год составил 14,196 млн грн. Поступления от реализации продукции, согласно банковским выпискам за период с 1 февраля 2020 года по 31 июля 2020 года, предоставленные АРМА ООО "1+1 Интернет", составляют около 259 млн грн.