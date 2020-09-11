Телеком

16:54 11.09.2020

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Одесской области

2 мин читать
"Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Одесской области

"Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 в Одесской области, обеспечив скоростным интернетом еще 90 небольших населенных пунктов, в которых проживает почти 140 тыс. чел.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, к настоящему времени сеть "Vodafone Украина" 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1,6 тыс. населенных пунктах, охватывая более 1 млн чел., проживающих в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой областях.

"Ранее в небольших населенных пунктах, где уже построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с. Это открывает новые возможности для онлайн-образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом", - говорится в сообщении.

Оператор также отмечает, что расширение 4G покрытия совместно с региональными госадминистрациями дало возможность, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают "зеленый" туризм", небольшие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн-маршруты для "зеленого" туризма уже появились в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской областях.

"Vodafone Украина" в августе 2020 года расширил свою 4G сеть LTE в диапазонах 1,8 тыс. МГц и 900 МГц в 18 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили более 570 тыс. жителей в еще 660 населенных пунктах страны.

Теги: #4g #vodafone #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 11.09.2020
"Киевстар" расширяет 4G на о.Синевир, на склонах Говерлы и в других туристических местах

"Киевстар" расширяет 4G на о.Синевир, на склонах Говерлы и в других туристических местах

08:12 11.09.2020
В Одесской области экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в завладении бюджетными средствами в сумме 100 тыс. грн

В Одесской области экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в завладении бюджетными средствами в сумме 100 тыс. грн

12:04 07.09.2020
"Киевстар" запустил 4G сеть в полосе частот 900 МГц в Винницкой области

"Киевстар" запустил 4G сеть в полосе частот 900 МГц в Винницкой области

11:43 07.09.2020
Вдвое больше украинцев стали пользоваться мобильным кошельком SharPay, средний чек вырос на 23% - "Vodafone Украина"

Вдвое больше украинцев стали пользоваться мобильным кошельком SharPay, средний чек вырос на 23% - "Vodafone Украина"

12:25 04.09.2020
"Vodafone Украина" запустил 4G сеть в полосе частот 900 МГц в Винницкой области

"Vodafone Украина" запустил 4G сеть в полосе частот 900 МГц в Винницкой области

11:15 03.09.2020
"Vodafone Украина" в период подготовки к школе наблюдает интерес к смартфонам нижнего ценового сегмента и детским смарт-часам

"Vodafone Украина" в период подготовки к школе наблюдает интерес к смартфонам нижнего ценового сегмента и детским смарт-часам

10:50 03.09.2020
"Vodafone Украина" запускает курс по машинному обучению и интеллектуальному анализу данных Big Data Lab

"Vodafone Украина" запускает курс по машинному обучению и интеллектуальному анализу данных Big Data Lab

10:59 02.09.2020
"Киевстар" подключил к 4G еще 1,2 тыс. населенных пунктов

"Киевстар" подключил к 4G еще 1,2 тыс. населенных пунктов

10:54 02.09.2020
"Vodafone Украина" считает решение НКРСИ по постепенному снижению ставок интерконнекта компромиссным

"Vodafone Украина" считает решение НКРСИ по постепенному снижению ставок интерконнекта компромиссным

14:16 01.09.2020
"Vodafone Украина" во II кв. увеличил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на 9%

"Vodafone Украина" во II кв. увеличил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на 9%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

ПОСЛЕДНЕЕ

Менеджмент УМХ просит Коломойского забыть о медиахолдинге – открытое письмо

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

lifecell закрыл услугу удаленной замены SIM-карт

Киевская ОГА и мобильные операторы будут сотрудничать для развития качественной связи и интернета

"Vodafone Украина" провел IoT-пилоты с водоканалами Украины и готовится внедрить новые услуги "умного учета ресурсов"

lifecell совместно с RADAR запустил услугу ремонта экранов мобильных устройств

Умер легендарный украинский диктор Николай Козий

Прогресстех-Украина создает учебную инженерную программу, доступную во всех регионах страны

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" за ролик ко Дню Независимости

Нацсовет по телерадиовещанию согласовал возможный перенос сроков полного отключения "аналога" в Украине на 2021г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА