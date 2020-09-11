"Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Одесской области

"Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 в Одесской области, обеспечив скоростным интернетом еще 90 небольших населенных пунктов, в которых проживает почти 140 тыс. чел.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, к настоящему времени сеть "Vodafone Украина" 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1,6 тыс. населенных пунктах, охватывая более 1 млн чел., проживающих в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой областях.

"Ранее в небольших населенных пунктах, где уже построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с. Это открывает новые возможности для онлайн-образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом", - говорится в сообщении.

Оператор также отмечает, что расширение 4G покрытия совместно с региональными госадминистрациями дало возможность, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают "зеленый" туризм", небольшие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн-маршруты для "зеленого" туризма уже появились в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской областях.

"Vodafone Украина" в августе 2020 года расширил свою 4G сеть LTE в диапазонах 1,8 тыс. МГц и 900 МГц в 18 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили более 570 тыс. жителей в еще 660 населенных пунктах страны.