Телеком

13:27 11.09.2020

"Киевстар" расширяет 4G на о.Синевир, на склонах Говерлы и в других туристических местах

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"Киевстар" расширяет 4G на о.Синевир, на склонах Говерлы и в других туристических местах

Мобильный оператор компания "Киевстар" расширяет 4G в популярных туристических местах Украины, среди которых озеро Синевир и склоны Говерлы, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Киевстар" отмечает, что только в июле на Синевире было больше 9 тыс. абонентов, которые воспользовались 4G. Вместе они потратили 7,7 тыс. Гбайт трафика. Этого объема трафика, по данным оператора, хватит на семь месяцев непрерывного просмотра видео в высоком качестве. Средняя скорость мобильного интернета здесь превышала 20 Мбит/c.

На склонах Говерлы в июле скоростным интернетом воспользовалось 6,5 тыс. абонентов "Киевстара", которые потратили вместе 1,3 тыс. Гбайт.

"Чтобы 4G стал доступен здесь, мобильный оператор установил базовую станцию на высоте 1280 м. Она работает на частотах 1800 МГц, что позволило обеспечить среднюю скорость интернета более 40 Мбит/c", - говорится в сообщении.

Среди других популярных туристических мест Украины, где "Киевстар" уже запустил 4G: Аскания-Нова на Херсонщине, историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" на о. Хортица, национальный дендрологический парк "Софиевка" в Умани, Хотинская и Аккерманские крепости.

Компания отметила, что расширение 4G в этих и других туристических местах – один из шагов для поддержки внутреннего туризма в Украине. Это является частью меморандума о сотрудничестве, который подписали национальный мобильный оператор и Государственное агентство по развитию туризма. Среди других шагов, о которых договорились стороны, – содействие в распространении цифровой грамотности населения, исследовании туристических маршрутов и распространении информации о туристических возможностях в Украине.

"Киевстар" к настоящему времени уже установил почти 13 тыс. базовых станций 4G и запустил скоростной интернет почти в 14 тыс. населенных пунктов.

В планах компании до июля 2022 предоставлять доступ к 4G для 90% населения Украины.

Теги: #4g #киевстар
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