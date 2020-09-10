Менеджмент УМХ просит Коломойского забыть о медиахолдинге – открытое письмо

Менеджмент "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ) на сайте ресурса "Корреспондент", входящего в структуру УМХ, обнародовало открытое письмо к бизнесмену Игорю Коломойскому в ответ на его заявление по конкурсу АРМА, в котором просит бизнесмена "забыть о медиахолдинге".

Идентичность письма подтвердили агентству "Интерфакс-Украина".

"Уважаемый Игорь Валерьевич! Нам безумно приятно, что такой великий человек, как вы, столь близко к сердцу принял конкурс по поиску управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" (…) Свое обращение мы бы начали примерно так: "Опальный Коломойский с помощью вечно исполняющего обязанности председателя АРМА Сигидина вместо провалившегося возврата "Привата" пытается незаконно заграбастать медиарупор в лице УМХ. Отличное же начало! Но мы еще не работаем, Игорь Валерьевич, в ваших структурах – поэтому не будем пересказывать слухи, а используем факты. А они таковы: когда вы начинаете говорить о справедливости, прозрачности и честности, ищи подвох", - начали свое обращение в УМХ.

Менеджмент медиахолдинга рассказал, что в планах "1+1 media" по управлению УМХ содержатся следующие пункты: привлечение опытных топ-менеджеров на руководящие должности; привлечение собственных мощностей для производства качественного контента; анализ бизнес-процессов для выявления и устранения неэффективности; повышение квалификации сотрудников. Однако, отмечают в УМХ, "в большинстве случаев, когда ваши (Игоря Коломойского – ИФ) квалифицированные топ-менеджеры со своими производственными мощностями устраняли неэффективность в действующих медиапроектах, эти издания благополучно пополняли кладбище СМИ".

"Видимо, зная такую вашу управленческую особенность, АРМА для конкурса специально прописало требование по соблюдению трудовых прав сотрудников УМХ, а также обязали нового управляющего активами развивать все без исключения направления деятельности. Будь то радио, интернет или печатное СМИ. Развивать, а не закрывать. Чувствуете разницу? Безусловно, к конкурсу, проводимому АРМА, есть вопросы. Но, скорее, не конспирологические, а юридические", - говорится в обращении.

Так, менеджмент медиахолдинга отметил, что Медиа группа "Украина", принадлежащая Ринату Ахметову, считает конкурс незаконным и формальным, однако все равно приняла в нем участие, предложив 1 грн отчислений в бюджет, "а не 5 млн, как ваша компания".

"Ваша фраза из сообщений СМИ, которую мы, к сожалению, не слышали, но ее все цитируют - о будущих итогах конкурса, которые "прямо противоречат интересам государства", - запала нам в душу. Если вы так заботитесь об интересах государства и хотите помочь Украине, ведь есть и другие весьма благородные варианты вложения средств. Например, вы могли бы: погасить задолженность перед "Укрнафтой" в размере 20 млрд грн; заплатить через "Центрэнерго" 4,5 млрд грн; вернуть ПриватБанку $5,5 млрд. И, заканчивая, хотим перефразировать ваши же слова, которые точно слышали многие, так как аудио гуляет по интернету: "Забудьте вы уже на х... об этом медиахолдинге", - подытожили в УМХ.

Как сообщалось, в "1+1 media" считает непрозрачным требованием от участников конкурса АРМА на управление активами УМХ получение согласия у связанных с собственником холдинга лиц.

Медиа Группа Украина" (МГУ, Киев) считает повторный конкурс АРМА на управление активами УМХ проходящим без соблюдения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках".

Согласно информации АРМА, в предыдущем конкурсе решили принять участие семь компаний: "Издательство "Украинский медиа дом", "Экономика", "Эра Медиа", "Объединенная Медиа Группа", "Зручно", ООО "1+1 Интернет" (входит в группу "1+1 медиа") и "Телерадиокомпания "Шансон".