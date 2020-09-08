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16:59 08.09.2020

"Vodafone Украина" провел IoT-пилоты с водоканалами Украины и готовится внедрить новые услуги "умного учета ресурсов"

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"Vodafone Украина" провел IoT-пилоты с водоканалами Украины и готовится внедрить новые услуги "умного учета ресурсов"

 Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" совместно с водоканалами в двух городах Украины провел пилотный проект "Умный учет" (Smart Metering) на базе сети NB-IoT.

Как сообщается на сайте компании во вторник, на узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов было установлено оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимали данные по объемам подачи воды. Через сеть NB-IoT данные передавались на веб-интерфейс ответственного работника водоканала.

Полученные данные водоканалы использовали для аналитики, планирования нагрузок на насосные станции и интеграции их в билинг водоканала.

"Проведенные тесты подтвердили готовность сети к коммерческому запуску услуги для операторов рынка ресурсов ЖКХ и девелоперских компаний", - резюмировали в компании.

В "Vodafone Украина" отметили, что устройства, подключенные к NB-IoT сети, могут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование имеет стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов.

Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE с высоким стандартом безопасности - шифрованием и аутентификацией на базе sim-карты, недоступными в таких технологиях как, например, LoRa.

Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.

Для запуска IoT решений "Vodafone Украина" специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 млн украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.

Как сообщалось, в феврале текущего года "Vodafone Украина" запустил услугу пакетного управления loT SIM-картами.

В январе 2020 года "Vodafone Украина" запустил в коммерческую эксплуатацию собственную NB-IoTсеть (сеть для интернета вещей) на частоте 1800 МГц.

В декабре 2018 года международная Vodafone Group и мобильный оператор "Vodafone Украина" подписали договор об использовании глобальной IoT платформы Vodafone в Украине.

Теги: #vodafone_украина #проект
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