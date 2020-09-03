Нацсовет по телерадиовещанию лишил радио "Прямой FM" лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещании лишил радио "Прямой FM" (ТОВ "Телеканал "Прямой") лицензии на вещание за отсутствие вещания в течение года с момента выдачи лицензии .

За аннулирование лицензии в четверг проголосовали пять членов Нацсовета, два против, один воздержался.

По словам члена Нацсовета, плановые проверки вещания "Прямой FM" показали отсутствие вещания на частоте 91,5 МГц в Марганце и 104.0 МГЦ в Лубнах. За это нарушение было решено подготовить проект решение о признании нарушения и оглашении предупреждения за это нарушения.

В ходе заседания, член Нацсовета Олег Черныш подчеркнул, что за отсутствие вещания в течение года с даты выдачи лицензии украинское законодательство предусматривает санкцию в виде лишения лицензии и сдачи частот, при этом указанная санкция не может быть применена частично.

"Есть срок в один год, за это время компания должна выйти в эфир. Чтобы сохранить те четыре частоты, на которых у вас (радиоканала - ИФ) не возникало никаких проблем, вы могли подать это (сдать частоты - ИФ) до окончания этого срока", - подчеркнул Черныш.