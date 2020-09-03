"Vodafone Украина" в период подготовки к школе наблюдает интерес к смартфонам нижнего ценового сегмента и детским смарт-часам

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" запустила ряд бонусных инициатив для тех, кто готовится к школе.

"Согласно опыту прошлого года, больше всего в период back-to-school пользовались спросом смартфоны нижнего ценового сегмента – до 3000 грн. Среди особенностей покупательского поведения в первые две недели прошлой осени также наблюдался интерес к детским смарт-часам", - отмечается в сообщении оператора.

В этом году "Vodafone Украина" ожидает спрос на смартфоны с хорошими камерами, поскольку запросы юных пользователей на качественные фотографии продолжают расти. С этой целью оператор запустил кешбэк до 1000 грн на ряд моделей разных ценовых категорий: Samsung S10, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31, Tecno CAMON 15, Tecno SPARK 5 и Tecno SPARK 4.

Кроме того, компания запустила услугу трейд-ин в собственной ритейл сети. Теперь в магазинах "Vodafone Украина" можно сдать свое устройство, обменяв его на новое. За счет сдачи старых устройств в магазинах "Vodafone Украина" можно оплатить до 100% чека на новый гаджет.