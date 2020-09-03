"Vodafone Украина" запускает курс по машинному обучению и интеллектуальному анализу данных Big Data Lab

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" привлекла профессора, доктора технических наук, заведующего кафедрой прикладной математики НТУУ КПИ Олега Чертова к разработке курса по машинному обучению и интеллектуальному анализу данных для школы Vodafone Big Data Lab.

Как отмечается в сообщении оператора, Чертов также выступал инициатором первой образовательной программы по Data Science в вузах Украины, является архитектором крупнейшей OLAP-системы в Украине, которая и по сей день работает в Государственной службе статистики Украины.

Чертов также консультирует Всемирный банк и Фонд народонаселения ООН, является координатором проектов Horizon 2020, NATO Science for Peace and Security, Volkswagen Foundation.

Программа курса "Машинное обучение и интеллектуальный анализ данных" предусматривает изучение предмета в течение 33 аудиторных онлайн-часов. Курс содержит 16 лекционно-семинарских занятий, пять практических занятий и экзаменационную контрольную работу.

Цель курса – ознакомить слушателей с теоретическими основами и методами машинного обучения и интеллектуального анализа данных, сформировать у них способность самостоятельно выбирать и применять соответствующие математические модели и методы для решения типовых практических задач по поиску неявных закономерностей.

Как отмечают в "Vodafone Украина", школа Vodafone Big Data Lab привлекла к разработке программы обучения ведущих специалистов высших учебных заведений Украины и мира, которые провели работу по адаптации материалов в соответствии с международными стандартами науки о больших данных.