"Киевстар" подключил к 4G еще 1,2 тыс. населенных пунктов

Мобильный оператор "Киевстар" включил 266 новых базовых станций 4G, улучшив связь в 1260 населенных пунктах в 18 областях Украины, где проживает 632 тыс. человек.

Как сообщила пресс-служба оператора в среду, в частности, покрытие 4G в Житомирской области увеличилось на 382 населенных пункта, в Хмельницкой – 245, в Винницкой – 236, Львовской – 170, в Черниговской – на 51.

"Киевстар" отмечает, что увеличение территории покрытия 4G стало возможным в результате использования частот диапазона 900 МГц, что позволяет мобильным операторам быстрее охватывать связью малонаселенные территории. С этой целью в июне 2020 операторы мобильной связи начали обмен радиочастотами (рефарминг) в диапазоне 900 МГц.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.