Участница STEM is FEM разрабатывает технологию очистки почвы от загрязнения нефтью

18-летняя Маргарита Мелешкова, участница двух образовательных модулей проекта STEM is FEM, занимается разработкой бинарного абсорбирующего композита, который очищает почву от загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщил один из инициаторов образовательного проекта, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Разработанный школьницей из Мариуполя композит также является средой для жизни бактерий-нефтедеструкторов. Это позволяет сделать биоремедиацию, то есть процесс очистки почвы после загрязнения, максимально быстрым. Смесь может использоваться при различных температурах, поэтому будет эффективной для различных климатических зон. Ею смогут воспользоваться экологические службы, аграрии, землевладельцы и все те, кто сталкивается с загрязнением почв.

Разработкой Маргарита занимается уже два года, сейчас она ищет спонсоров и производителя, который сможет изготовить композит, а также оформляет патент. Разработка заняла первое место на всеукраинской олимпиаде по экологии, второе место на конкурсах Intel Эко Украина и «Будущее Украины», получила награду форума румынских изобретателей, а также Маргарита была награждена президентской стипендией. Научным руководителем проекта является учитель девушки – Вячеслав Пономарчук.

Благодаря недорогим в производстве и себестоимости компонентам, проект является промышленно привлекательным. Сравнительные испытания показали, что разработанный композит работает эффективнее, чем некоторые промышленные аналоги, и удаляет загрязнения в сравнительно короткие сроки.

«Наши выпускницы проводят исследования, запускают собственные проекты. Интерес, мотивация, обучение и, как результат, первые значимые достижения – это тот путь, по которому проходит каждый отраслевой специалист. Научное открытие Маргариты важно для развития экоинициатив в Украине, и это хороший пример того, какие прогрессивные идеи может привносить молодежь. Именно поэтому проект STEM is FEM дает возможность талантливым украинским школьницам знакомиться со STEM-дисциплинами и мотивирует продолжать обучение на технических специальностях», – отмечает инициатор STEM is FEM Сапар Карягдыев.

Маргарита Мелешкова стала победительницей модуля «экология и энергетика» проекту STEM is FEM благодаря разработанной ею стратегии действий в экологической и энергетической сферах для адаптации Украины к глобальным изменениям в мире к 2050 году. Проект STEM is FEM – благотворительная образовательная инициатива, мотивирующая девушек выбирать для себя технологические специальности, в которых сегодня существует гендерное неравенство.