"Vodafone Украина" во II кв. увеличил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на 9%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2020 года вышел на показатель выручки 4,1 млрд грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за указанный период выросла на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1 млрд грн.

Показатель OIBDA увеличился на 11% и достиг 2,1 млрд грн, маржа OIBDA составила 52,6% (во втором квартале 2019 года - 51,7%).

Как подчеркивают в "Vodafone Украина", показатели операционной эффективности удалось улучшить благодаря оптимизации расходов и увеличению доходов от дата-услуг.

В то же время в компании отмечают, что по итогам апреля-июня у "Vodafone Украина" оказался самый низкий на рынке показатель ARPU - 68,4 грн, что, по мнению оператора, свидетельствует о доступности тарифных линеек компании.

По итогам второго квартала 2020 года абонентская база компании сократилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 19 млн пользователей. Оператор связывает это с падением динамики новых подключений из-за частичного закрытия розничных точек на карантине. При этом, по ее данным, наблюдается рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений, а также увеличение подключенных IoT-карт.

В первом полугодии 2020 года "Vodafone Украина" инвестировала в сеть порядка 1,9 млрд грн (включая стоимость лицензии в диапазоне 900МГц – 265 млн грн). Общие инвестиции в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 27,3 млрд грн.

"Мы понимаем, что цифровая доступность сегодня становится жизненной необходимостью. Поэтому, несмотря на сложные для любого бизнеса условия, мы не остановили инвестиции в развитие сети. Более того, совместно с нашим акционером – группой компаний NEQSOL Holding –выделили более $2 млн в качестве помощи стране в условиях пандемии. Выделенные средства пошли на поддержку украинских больниц и врачей. Также мы запустили и продолжаем внедрять инициативы, способные поддержать Украину и украинцев во время карантина", - сообщила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова, комментируя особенности деятельности компании во втором квартале.

По ее словам, рост дата-доходов сбалансировал негативные факторы, повлиявшие на работу компании во втором квартале: существенное снижение доходов от роуминга и сокращение доходов от собственной розницы, вызванное частичным закрытием магазинов на карантине.

"Vodafone Украина" демонстрирует самую высокую на рынке динамику увеличения дохода, связанную с ростом потребления дата-услуг и увеличением покрытия скоростного мобильного интернета", - подчеркивается в сообщении компании.

Объем интернет-трафика в сети оператора в первом полугодии 2020 года увеличился на 42% за счет увеличения покрытия 4G-сети, емкости сети и количества дата-пользователей.

Так, за время карантина "Vodafone Украина" продолжил строить строить новое покрытие и расширять ее емкость с применением нового оборудования и технологий. В целом, модернизация охватила более 10 тыс. секторов базовых станций на 4 тыс. площадок. По результатам второго квартала 4G сеть Vodafone доступна 74% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G покрытием.

Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года "Vodafone Украина" стал лидером по скорости мобильного интернета в Украине по данным исследования французской компании nPerf.

В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.