"Vodafone Украина" запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц в Житомирской области

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц в 147 населенных пунктах Житомирской области.

Как сообщила пресс-служба оператора в четверг, ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с. Это открывает новые возможности для онлайн-образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом.

Сеть 4G в диапазоне 900 МГц уже работает в Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой областях и охватывает около 1 млн чел.

К концу 2020 года сеть LTE 900 МГц "Vodafone Украина" будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку.

Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины, а также покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.