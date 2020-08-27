"Vodafone Украина" запустил 4G в Национального парке в Сухолучье

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил сеть 4G на территории Национального парка в Сухолучье (Киевская обл.) на время проведения открытого Чемпионата Украины по триатлону на длинную дистанцию, который пройдет 29 августа.

Как сообщила пресс-служба оператора в четверг, технические специалисты компании установили в зоне проведения чемпионата базовую станцию LTE1800 + 2G (голос). Это позволит пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200Мбит/с, а также услугами качественной голосовой связи.

"Vodafone Украина" также сообщает, что продолжает расширять сеть 4G (LTE 900 МГц), чтобы обеспечить покрытие скоростного интернета в небольших населенных пунктах. Сеть уже работает в Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой и Волынской областях.

К концу 2020 года компания планирует запустить сеть LTE 900 МГц во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку. Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 чел. с охватом 90% населения страны, а также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.