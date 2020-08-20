"Vodafone Украина" добавила маршруты в Тернопольской и Волынской областях в Village Routes

Мобильный оператор - компания "Vodafone Украина" расширила направление Village Routes, запущенное в рамках туристического проекта Find&Follow, маршрутами в Тернопольской и Волынской областях.

Согласно сообщению пресс-службы оператора, расширена сеть маршрутов на Закарпатье и Львовскую область.

Новые туристические направления появляются на карте в соответствии с развертыванием сети 4G (LTE 900 МГц), которая покрывает небольшие населенные пункты. В частности, в список маршрутов внесены путешествия в пещеры Тернопольской области – "Млынки" и "Оптимистическую". Любителям горных походов и грибной охоты Village Routes предлагают посетить Славское.

На Волыни стали доступны музей истории сельского хозяйства и музей-усадьба Леси Украинки.

Кроме подробного описания каждой локации, на странице маршрута туристы найдут контакты музеев, экскурсоводов, проводников, геолокацию каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию и проживанию.

"Еженедельно перечень маршрутов в каждой из областей дополняется. "Vodafone Украина" расширяет географию туристических локаций, согласно развертыванию 4G (LTE 900 МГц) сети именно в сельской местности, которая крайне нуждается в помощи в развитии информационной инфраструктуры для улучшения туристической привлекательности и поддержки местного бизнеса", - отмечает оператор..

Ранее оператор изменил название запущенного в 2015 году туристического проекта Vodafone Smart Routes на Find&Follow.

Vodafone Smart Routes - пешеходные туристические маршруты в городах Украины, которые визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами.

Туристические тропы уже есть в семи городах Украины - Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.