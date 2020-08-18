lifecell в партнерстве с Busuu запустил доступ к изучению иностранных языков

Мобильный оператор компания lifecell начал партнерство с образовательной платформой Busuu, открыв доступ абонентам к изучению 12 иностранных языков.

Согласно сообщению пресс-службы оператора во вторник, онлайн-сервис Busuu позволяет дистанционно, с помощью компьютера или мобильного устройства, изучать любой из 12 предложенных иностранных языков: английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, китайский, японский, португальский (бразильский), польский, русский, арабский или турецкий.

Уточняется, что курсы изучения языка на Busuu развивают все четыре языковых навыка: чтение, письмо, аудирование (восприятие речи на слух) и говорение.

Для абонентов lifecell действуют специальные условия по оформлению подписки на изучение языка, указывает компания. Подписка позволяет: создавать персонализированный план обучения, выбрав количество дней в неделю и время занятий; изучать 12 языков одновременно с одного аккаунта; получать официальные сертификаты прохождения курса и практику с носителями языка.

Услуга изучения иностранных языков доступна на самом сайте, а также с помощью приложения Busuu как для пользователей Android, так и для iOS.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2019 года получил 1,114 млрд грн чистого убытка, что на 14,4% меньше, чем в 2018 году, выручка оператора при этом выросла на 13,6% - до 5,984 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 17,4% - до 3,243 млрд грн.

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.

Busuu – социальная сеть и приложение для изучения 12 языков, включающее уроки по грамматике, офлайн-режим, языковые сертификаты McGraw-Hill Education или адаптивный словарный тренажер.