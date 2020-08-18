"Киевстар" улучшил 4G-покрытие в Хмельницкой области

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" улучшил покрытие в 80 населенных пунктах Хмельницкой области, где проживает 29 тыс.человек.

Как отмечается в сообщении компании, благодаря возможности развивать 4G-связь на частотах 900 МГц, скоростной мобильный интернет оператора появился в 80 населенных пунктах в Виньковецком, Дунаевецком, Новоушицком, Староконстантиновском, Волочиском и Летичевском районах Хмельницкой области.

В частности, в селах Зеленцы, Большие Мацевичи, Старая Ушица, Охримовка, Ярославка, Климковцы и др.

Среди населенных пунктов есть маленькие села, как Бокиевка, где живет около 500 человек, а также более крупные населенные пункты, например Большие Мацевичи с населением свыше 6 тыс. жителей.

В целом, благодаря строительству сети 4G в сельской местности, доступ к скоростному мобильному интернету получили еще 29 тыс. жителей Хмельницкой области.

С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 5 тыс. населенных пунктов.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.

Как сообщалось, в июле 2020 года операторы мобильной связи Украины начали рефарминг радиочастот в диапазоне 900 МГц.