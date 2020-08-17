Сотрудники белорусской телекомпании "Гродно" анонсировали забастовку
В Беларуси сотрудники телерадиокомпании "Гродно" выдвинули ряд требований, в случае неисполнения которых намерены начать забастовку.
"В случае невыполнения требований в срок до 21 августа, мы оставляем за собой право начать бессрочную забастовку", - говорится в распространённом в соцсетях заявлении телерадиокомпании.
Среди выдвинутых требований - признать недействительными результаты выборов президента страны и провести новые, отставка председателя ЦИК Беларуси, а также освобождение всех задержанных на акциях протеста граждан.
Ранее в понедельник более 100 сотрудников государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.