Сотрудники белорусской телекомпании "Гродно" анонсировали забастовку

В Беларуси сотрудники телерадиокомпании "Гродно" выдвинули ряд требований, в случае неисполнения которых намерены начать забастовку.

"В случае невыполнения требований в срок до 21 августа, мы оставляем за собой право начать бессрочную забастовку", - говорится в распространённом в соцсетях заявлении телерадиокомпании.

Среди выдвинутых требований - признать недействительными результаты выборов президента страны и провести новые, отставка председателя ЦИК Беларуси, а также освобождение всех задержанных на акциях протеста граждан.

Ранее в понедельник более 100 сотрудников государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.