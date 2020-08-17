Телеком

17:05 17.08.2020

Сотрудники белорусской телекомпании "Гродно" анонсировали забастовку

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В Беларуси сотрудники телерадиокомпании "Гродно" выдвинули ряд требований, в случае неисполнения которых намерены начать забастовку.

"В случае невыполнения требований в срок до 21 августа, мы оставляем за собой право начать бессрочную забастовку", - говорится в распространённом в соцсетях заявлении телерадиокомпании.

Среди выдвинутых требований - признать недействительными результаты выборов президента страны и провести новые, отставка председателя ЦИК Беларуси, а также освобождение всех задержанных на акциях протеста граждан.

Ранее в понедельник более 100 сотрудников государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.

Теги: #телерадиокомпания #забастовка #беларусь
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