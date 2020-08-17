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12:11 17.08.2020

"Датагруп" строит каналы связи для почтового оператора Justin

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"Датагруп" строит каналы связи для почтового оператора Justin

Оператор спутниковой и фиксированной связи компания "Датагруп" (Киев) строит каналы передачи данных для единой корпоративной сети отделений почтового оператора Justin, говорится в сообщении оператора.

"Наша задача - охватывать качественной связью отделения сети быстрее, чем открываются новые, и поддерживать непрерывное функционирование сложных логистических процессов", - отмечает СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба.

Технические специалисты "Датагруп" уже построили интернет-каналы для 200 отделений, работы продолжаются еще в 100 точках. Согласно плану, поэтапно будут строиться каналы связи для всех филиалов оператора.

Проект по построению единой корпоративной сети для отделений почтового оператора Justin по всей Украине реализуется компанией с начала 2020 года. В его рамках осуществляется включение интернет-каналов (5 Мб/с) для отделений оператора.

По словам коммерческого директора Justin Владимира Ковальчука, работа с "Датагруп" помогает компании оптимизировать ресурсы на обслуживание сети.

"Мы планируем расширять наше покрытие до 2 тыс. отделений и, соответственно, обеспечивать качественной связью наши отделения", – заявил он.

Как сообщалось, Data Group в 2019 году увеличила чистую прибыль в 6,97 раза по сравнению с 2018 годом - до 141,764 млн грн.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны.

Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности - DataProtect.

Justin (ООО "Джаст Ин") - украинская компания, основанная в 2017 году, оператор на рынке экспресс-доставки, входит в одну из крупнейших украинских торгово-промышленных групп (ТПГ) Fozzy Group.

Теги: #связь #justin #датагруп
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