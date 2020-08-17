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11:25 17.08.2020

Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

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Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell расширили покрытие 4G-сети, запустив мобильную связь четвертого поколения на еще шести станциях в Киевском метрополитене и в тоннелях между ними.

Как отмечается в совместном сообщении трех компаний, теперь мобильной 4G-связью можно воспользоваться на станциях "Университет", "Театральная", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" и "Золотые Ворота".

Всего же сеть 4G сейчас работает на 15 из 46 подземных станций.

До конца августа мобильные операторы вместе с партнером – компанией Huawei – планируют запустить 4G еще на 7 станциях: "Крещатике", "Площади Льва Толстого", "Олимпийской", "Дворце Украина", "Дворце спорта", "Кловской" и "Печерской".

Согласно релизу, покрыть 4G-сетью все станции метро планируется до конца этого года.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, вместе абоненты использовали больше 50 терабайтов мобильного интернета.

Как сообщалось, 4G на первой станции метро ("Академгородок") операторы запустили в марте, а еще на восьми станциях - в июле.

Теги: #связь #метро #мобильные_операторы #4g
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