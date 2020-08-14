Разработчик игры Fortnite подал в суд на Apple и Google

Разработчик игры Fortnite подал иски к Apple и Google, обвинив их в нарушении антимонопольного законодательства. Компании удалили игру из магазинов приложений Apple Store и Google Play, поскольку система платежей в приложении Fortnite позволяет обойти платежные системы магазинов, и они остаются без комиссии.

Apple и Google взимают комиссию в размере 30% за все покупки в их магазинах приложений.

В иске Epic к Apple, говорится, что компания будет добиваться "окончания несправедливых и препятствующих конкуренции действий, которые предпринимает Apple, чтобы незаконным образом сохранять свою монополию".

Apple ежемесячно получает около $30 млн от транзакций, связанных с Fortnite, подсчитал аналитик Evercore ISI Амит Дарианари, на которого ссылается MarketWatch. Компания получила выручку в размере $13,2 млрд в прошлом квартале от сегмента услуг, который включает магазин приложений App Store. Он ожидает, что судебное разбирательство станет "многолетним процессом, который будет оспариваться на каждом уровне судебной системы США".

Epic давно пытается избежать выплаты комиссии. Ранее компания продавала приложение для платформы Android через собственный магазин игр, чтобы не платить комиссию Google Play Store. Затем компания все же разместила в нем Fortnite, но 13 августа Google удалила приложение по той же причине, что и Apple. Тогда Epic подала аналогичный иск против Alphabet.

Представитель Apple сообщил, что Epic прибегла к изменениям, не получив разрешения компании, и сделала это, чтобы "выразить намерение нарушить правила App Store в отношении платежей внутри приложений". В сообщении также говорится, что Apple "приложит все усилия для сотрудничества с Epic с целью урегулировать нарушения, чтобы они смогли вернуть Fortnite в App Store".