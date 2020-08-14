"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в Хмельницкой области

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил сеть 4G (LTE 900 МГц) в 100 небольших населенных пунктах Хмельницкой области, в которых проживает почти 200 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Оператор отмечает, что сеть 4G в диапазоне 900 МГц уже работает в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской и Черновицкой областях. В августе сеть будет запущена в Житомирской области.

"Ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с", - говорится в сообщении.

"Vodafone Украина" также отмечает, что до конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины - поочередно от запада к востоку.

"Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года", - подчеркнули в компании.