Крупнейший в Грузии мобильный оператор запустил технологию 5G в тестовом режиме

Крупнейший в Грузии оператор мобильной связи Magticom, владельцами которого являются американские компании International Telcell Celular LLC и Telcell Wireless LLC, начал тестировать технологию 5G.

Как говорится в пресс-релизе Magticom, в этом направлении компания сотрудничает с тремя ведущими мировыми производителями телекоммуникационного оборудования, а также в параллельном режиме ведет углубленное изучение новейших технологий и обучение специалистов.

При этом отмечается, что на данном этапе Magticom пока не планирует коммерческий запуск сети 5G. "Технология пятого поколения в основном должна быть адаптирована к индустриальным отраслям, которые должны стать главными пользователями этой технологии, что маловероятно в течении ближайших трех лет. В то же время, пока среднее потребление интернета в розничном сегменте мобильного рынка не будет превышать 15-20 Гб в месяц на каждого абонента, коммерческий запуск сети 5G не оправдан", - поясняет компания.

В сообщении говорится, что в настоящее время в сети Magticom осуществляется тестирование станций пятого поколения, где технологические скорости, отражающие сотовую проводимость, колеблются в пределах 20-25 Гб в секунду.

В 2019 году Magticom инвестировала в укрепление и обновление инфраструктуры компании, а также приобретение аппаратуры и оборудования 114,9 млн лари ($37,3 млн по текущему курсу).

ООО Magticom учреждено в 1996 году и стало первым оператором связи в Грузии, предлагающим потребителям четыре полных сервиса: мобильная телефония, фиксированная телефония, интернет (мобильный и кабельный) и телевидение (спутниковое и IPTV). Компания занимает 41% рынка мобильной связи Грузии, ее сеть охватывает 98% населенной территории страны и обслуживает до 3 млн потребителей. Сеть включает все ступени развития мобильной сети (2G, 2,5G, 3G, 3,5G, 4G, 4,5G).