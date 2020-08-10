Телеком

15:47 10.08.2020

"Киевстар" подключил к 4G-сети 24 населенных пункта в Черновицкой области

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"Киевстар" подключил к 4G-сети 24 населенных пункта в Черновицкой области

 Мобильный оператор "Киевстар" подключил к 4G-сети еще 24 отдаленных населенных пунктах в Черновицкой области.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, скоростной мобильный интернет, в частности, появился в Глыбокском, Старожинецокм, Кельменецком, Кицманском, Новоселицком и других районах области.

Среди таких населенных пунктов, по данным оператора – Михайловка, Ставчаны и Стоинцы, где развивается производство сельскохозпродукции, Оселовка, Черновка и райцентр Кицмань, где развивается "зеленый" туризм, а также другие села и поселки. На территории этих населенных пунктов проживает 27 тыс. людей.

"Киевстар" отмечает, что с начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 5 тыс. населенных пунктов. А за два года доступ к скоростному мобильному интернету "Киевстар" появился в 12 тыс. населенных пунктов.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.

Теги: #4g #киевстар
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