"Киевстар" подключил к 4G-сети 24 населенных пункта в Черновицкой области
Мобильный оператор "Киевстар" подключил к 4G-сети еще 24 отдаленных населенных пунктах в Черновицкой области.
Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, скоростной мобильный интернет, в частности, появился в Глыбокском, Старожинецокм, Кельменецком, Кицманском, Новоселицком и других районах области.
Среди таких населенных пунктов, по данным оператора – Михайловка, Ставчаны и Стоинцы, где развивается производство сельскохозпродукции, Оселовка, Черновка и райцентр Кицмань, где развивается "зеленый" туризм, а также другие села и поселки. На территории этих населенных пунктов проживает 27 тыс. людей.
"Киевстар" отмечает, что с начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 5 тыс. населенных пунктов. А за два года доступ к скоростному мобильному интернету "Киевстар" появился в 12 тыс. населенных пунктов.
В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.