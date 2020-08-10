Телеком

13:12 10.08.2020

"Киевстар" передал почти 7 тыс. защитных костюмов в больницы в 13 областях Украины

1 мин читать
"Киевстар" передал почти 7 тыс. защитных костюмов в больницы в 13 областях Украины

Мобильный оператор "Киевстар" выделил средства на закупку 6,851 тыс. защитного костюма для медицинских работников 25 опорных больниц в 13 областях Украины.

Как сообщила пресс-служба оператора в понедельник, такой проект реализуется в партнерстве с благотворительным фондом "Твоя опора".

По данным пресс-службы, костюмы были закуплены на основании данных фонда, полученных в результате мониторинга медучреждений, принимающиихт больных коронавирусом. Фонд обратился к компании с соответствующим запросом на благотворительную помощь.

"К сожалению, статистика новых заболеваний COVID-19 продолжает расти, а медработники остаются одной из самых уязвимых категорий. Именно поэтому мы направили часть нашей благотворительной помощи на средства индивидуальной защиты для врачей. Также ранее 68 тыс. медиков уже получили от "Киевстар" по 150 грн на свои мобильные счета и безлимитный интернет на 90 дней до конца лета", - цитирует пресс-служба президента "Киевстар" Александра Комарова.

По данным оператора, многоразовые защитные медицинские костюмы были закуплены в ООО "Киевгума".

Теги: #киевстар #благотворительность #больницы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:04 06.08.2020
"Киевстар" во II кв. увеличил доход на 6,8%,EBITDA на 11,5%

"Киевстар" во II кв. увеличил доход на 6,8%,EBITDA на 11,5%

09:00 05.08.2020
Компания "Стармани", ДП Киевстар, стала членом "УАПС"

Компания "Стармани", ДП Киевстар, стала членом "УАПС"

11:55 04.08.2020
"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 741 населенный пункт Украины

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 741 населенный пункт Украины

18:20 27.07.2020
Перенос абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и ведет к росту мошенничества - "Киевстар"

Перенос абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и ведет к росту мошенничества - "Киевстар"

17:51 20.07.2020
"Киевстар" запускает новый тарифный план для абонентов старшего поколения

"Киевстар" запускает новый тарифный план для абонентов старшего поколения

17:01 20.07.2020
"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

16:21 17.07.2020
"Киевстар" планирует к концу 2020г расшить розничную сеть до 544 торговых точек

"Киевстар" планирует к концу 2020г расшить розничную сеть до 544 торговых точек

10:38 15.07.2020
Шустер и его партнер Елизаров передали военному госпиталю наркозно-дыхательный аппарат

Шустер и его партнер Елизаров передали военному госпиталю наркозно-дыхательный аппарат

11:49 14.07.2020
"Киевстар" запустио оплату за электроэнергию с мобильного счета для Львова и Львовской области

"Киевстар" запустио оплату за электроэнергию с мобильного счета для Львова и Львовской области

14:28 10.07.2020
Звезда телесериала "Школа" и музыкант стали главными актерами украинского TikTok-сериала от Киевстар

Звезда телесериала "Школа" и музыкант стали главными актерами украинского TikTok-сериала от Киевстар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

"Суспильне" сообщает о разблокировке своих счетов

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

ПОСЛЕДНЕЕ

"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в 180 населенных пунктах Черновицкой области

lifecell присоединился к шерингу сетей с "Киевстаром" и "Vodafone Украина" ради развития 4G в селах и на дорогах

"Vodafone Украина" покрыл более 1 тыс. населенных пунктов сетью 4G 900 МГц

Упрощение доступа абонентов к переносу номера приведет к исключению защиты цифровой идентичности – глава Независимой ассоциации банков

Facebook во II квартале увеличила прибыль и выручку существенно выше прогнозов

"Укртелеком" предлагает государству за 2-2,5 года подключить к интернету 3,9 тыс. н.п. за 1,4 млрд грн

Телеканал "ТЕТ" отказывается от аналоговой технологии телевещания в ряде населенных пунктов

Регулятор проверит "КРТ" за враждебные высказывания в сторону ЛГБТ и по итогам рассмотрит продление его лицензии

Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения

Минцифры планирует ввести адресную компенсацию для неспособных оплачивать минимально-доступный пакет интернет-услуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА