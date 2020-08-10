"Киевстар" передал почти 7 тыс. защитных костюмов в больницы в 13 областях Украины

Мобильный оператор "Киевстар" выделил средства на закупку 6,851 тыс. защитного костюма для медицинских работников 25 опорных больниц в 13 областях Украины.

Как сообщила пресс-служба оператора в понедельник, такой проект реализуется в партнерстве с благотворительным фондом "Твоя опора".

По данным пресс-службы, костюмы были закуплены на основании данных фонда, полученных в результате мониторинга медучреждений, принимающиихт больных коронавирусом. Фонд обратился к компании с соответствующим запросом на благотворительную помощь.

"К сожалению, статистика новых заболеваний COVID-19 продолжает расти, а медработники остаются одной из самых уязвимых категорий. Именно поэтому мы направили часть нашей благотворительной помощи на средства индивидуальной защиты для врачей. Также ранее 68 тыс. медиков уже получили от "Киевстар" по 150 грн на свои мобильные счета и безлимитный интернет на 90 дней до конца лета", - цитирует пресс-служба президента "Киевстар" Александра Комарова.

По данным оператора, многоразовые защитные медицинские костюмы были закуплены в ООО "Киевгума".