"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в 180 населенных пунктах Черновицкой области

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил сеть 4G (LTE 900 МГц) в еще порядка 180 населенных пунктов в Черновицкой области.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, сеть 4G в диапазоне 900 МГц уже работает в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской и Волынской областях. В августе сеть будет запущена в Хмельницкой и Житомирской областях.

Всего сеть LTE 900 МГц от "Vodafone Украина" уже охватила больше тысячи населенных пунктов Украины.

Ранее, как сообщает оператор, в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с.

При этом компания отмечает, что к концу 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку.

"Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины, а также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года", - говорится в сообщении.