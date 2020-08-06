Телеком

10:04 06.08.2020

"Киевстар" во II кв. увеличил доход на 6,8%,EBITDA на 11,5%

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"Киевстар" во II кв. увеличил доход на 6,8%,EBITDA на 11,5%

Мобильный оператор "Киевстар" во втором квартале 2020 года увеличил общий доход на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 6 млрд грн, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Согласно обнародованным данным, за второй квартал "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 11,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 4,075 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 2,8 процентных пунктов (п. п.) - до 67,8%.

Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 6,6% - до 5,59 млрд грн.

Кроме того, оператор отметил, что во втором квартале 2020 года потребление минут на абонента (MoU) выросло на 12,2% – с 571 за аналогичный период прошлого года до 641 во втором квартале 2020 года. В тот же период использование мобильного интернета выросло на 54,3%, до 5,0 гигабайт на абонента, в то время как средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 9,4%.

Абонентская база во втором квартале 2020 года составляла 25,4 млн. Абонентская база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 9% в сравнении со втором кварталом 2019 года, и превысила 1 млн пользователей. Также вырос трафик фиксированного интернета.

Капитальные затраты "Киевстар" увеличились за указанный период на 53% в сравнении со вторым кварталом 2019 года и достигли 1,766 млрд грн. По данным компании, средства в основном были направлены на строительство 4G сетей для сельской местности и улучшение качества связи.

Оператор во втором квартале 2020 года перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на сумму более 2 млрд грн. При этом за первое полугодие 2020 года компания перечислила в госбюджет 4,6 млрд грн.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2019г увеличил доход на 19,6% до 22,392 млрд грн, EBITDA - на 39,4% до 14,683 млрд грн. Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2019 года сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 26,2 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,8% - до 1 млн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #доход
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