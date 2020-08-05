Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

Компания Samsung Electronics в ходе первой онлайн-презентации представила несколько гаджетов: новую линейку Galaxy Note20, планшеты Tab S7 и Tab S7+, смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2, а также устройство для мониторинга здоровья Galaxy Watch3 и наушники Galaxy Buds Live.

Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra получили самый мощный в серии процессор Exynos 990 и, как обещают производители, подходят для работы и игр. Практически безрамочный экран Infinity-O у Galaxy Note20 имеет диагональ 6,7 дюйма, у Galaxy Note20 Ultra - 6,9 дюйма. Модели оснащены обновленным пером S Pen, улучшена интеграция телефонов с Windows 10. "Интеллектуальный" аккумулятор сможет заряжаться более чем на 50% всего за полчаса.

На смартфонах Galaxy Note20 установлена 8K-камера с соотношением сторон 21:9 и скоростью записи 24 кадра в секунду, есть также режим съемки FHD-видео со скоростью 120 кадров в секунду с возможностью настройки направления записи звука. Камера Galaxy Note20 Ultra оснащена автофокусом с лазерным сенсором.

Galaxy Z Fold2 с гибким экраном оснащен двумя безграничными дисплеями Infinity-O: 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний.

Galaxy Tab S7 и Tab S7+ оснащены дисплеями 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно с частотой обновления до 120 Гц. Отдельно к планшетам можно приобрести чехол-клавиатуру. Рекомендованная цена для Galaxy Tab S7 установлена на уровне 79 990 рублей за LTE версию и 69 990 рублей за Wi-Fi версию 128 ГБ. Для Galaxy Tab S7 - 57 990 рублей за Wi-Fi версию и 64 990 рублей за LTE за версию 128 ГБ.

Новые "умные" часы Galaxy Watch3, помимо отслеживания фитнес-целей и управления задачами, позволяют измерять уровень кислорода в крови, артериальное давление и снимать показания электрокардиограммы. Также в них есть встроенный датчик падения, чтобы пользователь мог позвать близких на помощь.

Беспроводные наушники Galaxy Buds Live оснащены увеличенным 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом. Как заверяет производитель, адаптивная система из трех микрофонов и встроенный вибрационный датчик костной проводимости позволяют слышать речь даже в шумных местах. Можно настраивать активное шумоподавление или передачу звука окружающей среды.