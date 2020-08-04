"Vodafone Украина" покрыл более 1 тыс. населенных пунктов сетью 4G 900 МГц

Мобильный оператор "Vodafone Украина" покрыл более тысячи населенных пунктов Украины сетью 4G в диапазоне 900 МГц, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Как отмечается в сообщении, в частности, к настоящему времени сеть LTE 900 МГц запущена в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской и Волынской областях.

"До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку. Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. человек с охватом 95% территории и 90% населения Украины. А также - покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания отмечает, что также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком.

По предоставленным данным, в целом во время карантина "Vodafone Украина" расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком. В целом, модернизация охватила более 10 тыс. секторов базовых станций на 4 тыс. площадок.