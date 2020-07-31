Упрощение доступа абонентов к переносу номера приведет к исключению защиты цифровой идентичности – глава Независимой ассоциации банков

Упрощение доступа абонентов к переносу номера телефона на других операторов, планируемое Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приведет к исключению защиты цифровой идентичности, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

"Простота процедуры переноса номера является очень привлекательной на первый взгляд. Но на практике это откроет дополнительные возможности для конструирования схем похищения мобильных номеров и завладения с их помощью деньгами граждан", – отметила Коробкова.

По ее словам, якобы предусматриваемую проектом изменений обязательную регистрацию "обезличенного" абонента у мобильного оператора, к которому переносится номер, сразу после переноса можно довольно просто обойти.

"Предварительная регистрация абонента у первоначального оператора, до переноса номера, дает гораздо больше защиты от "угона" номера, а с ним и цифровой идентичности в целом. К сожалению, проект изменений в порядок предусматривает исключение этого элемента защиты", – считает исполнительный директор НАБУ.

Она добавила, что в отличие от развитых стран, где регистрация абонентов у оператора является нормой, в Украине это скорее исключение из правил, указав, что абсолютное большинство украинцев пользуется предоплаченным сервисом, но при этом анонимно.

"При таких обстоятельствах отмена обязанности регистрации перед инициированием переноса номера станет настоящим подарком для мошенников", – считает Коробкова.

Исполнительный директор НАБУ добавила, что сейчас наиболее распространенные мошеннические схемы строятся на восстановлении незарегистрированных сим-карт, поскольку восстанавливать номера без надлежащей идентификации совсем не сложно. "Если изменения будут приняты в таком виде, к уже давно популярным схемам мошенничества начнут добавляться новые", – считает она.

"Однозначная рекомендация для всех клиентов банков, независимо от окончательного решения комиссии – использовать в качестве "финансовых" (привязанных к банковскому счету) только контрактные или зарегистрированы у оператора предоплаченные номера", – резюмировала Коробкова.

Как отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов, получив доступ к номеру клиентов, мошенники смогут завладеть конфиденциальной банковской информацией, которая может содержаться в смс-сообщениях, присланных от банков.

"Номер мобильного телефона является одним из способов идентификации банками своих клиентов. Банки осуществляют рассылку смс-сообщений на номера мобильных телефонов, которые были указаны клиентами при открытии счетов", – пояснил он.

Укрэксимбанк считает, что упрощение процедуры переноса номера мобильного телефона предоставит больше возможностей мошенникам для осуществления несанкционированных операций, уточнил Тельбизов.

Он добавил, что банк постоянно отслеживает информацию о внесении изменений в законопроекты, которые могут сказаться на уровне безопасности обслуживания клиентов.

"Мы всегда стремимся сделать банковское обслуживание более удобным для клиентов. В то же время банк принимает соответствующие меры по минимизации возможных рисков, связанных с мошенничеством", – уточнил Тельбизов.

По его словам, учитывая опыт украинских банков, Укрэксимбанк не использует номер мобильного телефона клиента в качестве идентификатора для входа в его личный кабинет, а также проводит круглосуточный фрод-мониторинг операций, совершаемых с использованием платежных карт.

Как сообщалось, НКРСИ с 30 июля начало рассмотрение возможности переноса обязанности регистрации воспользовавшегося MNP абонента на оператора-получателя.

В ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", пресс-служба lifecell сообщила, что оператор выступает за соответствующую инициативу, а пресс-служба "Vodafone Украина" – что компания поддерживает упрощение процедуры переноса номера в целом, но выступает против разрешения переносить обезличенные номера.

В свою очередь в пресс-службе "Киевстар" отметили, что оператор не поддерживает инициативу государственного регулятора в части разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров, считая ее опасной и ведущей к росту мошенничества.

Против переноса предоплаченных абонномеров без регистрации у оператора-донора также выступила украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА". "Будем судиться, если законные требования участников платежного рынка не будут услышаны", – заявил директор "ЕМА" Александр Карпов.